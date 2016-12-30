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|الصفحة الرئيسية - اخبار الرياضة - يوتيوب التمدن - كل يوم جمعة: احتفالية إنضمام كريستيانو رونالدو لـ ريال مدريد وفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم 2014
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2016 / 12 / 30 - كل يوم جمعة: احتفالية إنضمام كريستيانو رونالدو لـ ريال مدريد وفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم 2014
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|الصفحة الرئيسية - اخبار الرياضة - يوتيوب التمدن - كل يوم جمعة: احتفالية إنضمام كريستيانو رونالدو لـ ريال مدريد وفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم 2014