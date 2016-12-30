أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - تعرف على توقعات البورصة المصرية فى عام 2017













2016 / 12 / 30 - تعرف على توقعات البورصة المصرية فى عام 2017




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الاقتصاد


تعرف على توقعات البورصة المصرية فى عام 2017 - نشر قبل 2 ساعة النشرة الاقتصادية الثانية 2016/12/30 - نشر قبل 5 ساعة ارتفاع أسعار الذهب ثلاثة جنيهات وعيار 21 يسجل 630 جنيها - نشر قبل 9 ساعة النشرة الاقتصادية الأولى 2016/12/30 - نشر قبل 9 ساعة وإن أفتوك: هل يجوز إبدال النذر بالأفضل أو بالنقود ؟ .. د. سعد الهلالي - نشر قبل 9 ساعة البورصة المصرية تربح 321 مليون جنيه فى آخر جلساتها خلال 2016 - 17:20-2016 / 12 / 29 انخفاض البورصة لسنه 2016 بتاثيرها بالأحوال الاقتصادية والسياسية - 17:20-2016 / 12 / 29 النشرة الاقتصادية الأولى 2016/12/29 - 17:20-2016 / 12 / 29 اقتصاد 2016: تحولات عالمية بارزة واستمرار المعاناة عربياً - 15:21-2016 / 12 / 29 بالفيديو..تراجع الذهب جنيه واحد وعيار 21 يسجل 627 خلال التعاملات الصباحية - 13:21-2016 / 12 / 29 أخبار الإقتصاد | انطلاق معرض -منتجون- الرابع - 19:21-2016 / 12 / 28 النشرة الاقتصادية الثانية 28/12/2016 - 18:21-2016 / 12 / 28 النشرة الاقتصادية الأولى 2016/12/28 - 17:21-2016 / 12 / 28 بالفيديو..الذهب يرتفع ثلاثة جنيهات.. وعيار 21 يسجل 633 جنيها - 14:21-2016 / 12 / 28 مناقشة قانون تعويضات شركات المقاولات بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة .. في كل يوم - 02:20-2016 / 12 / 28 وزير البترول: 7.3 مليار دولار قيمة الاستثمار فى البتروكيماويات - 22:21-2016 / 12 / 27 كل يوم - عمرو أديب: جزء كبير من المجتمع قائم على الاقتصاد الأسود - 22:20-2016 / 12 / 27 وزير البترول: 18 مليار جنيه دعم البوتاجاز فقط العام الماضى - 21:21-2016 / 12 / 27 مجلس الأعمال المصرى الكندى: تحديات المنطقة كادت تعصف بقطاع البترول - 21:21-2016 / 12 / 27 النشرة الاقتصادية الثانية 2016/12/27 - 19:21-2016 / 12 / 27 ورشات في الإقتصاد بالمدارس | صنع في ألمانيا - 15:22-2016 / 12 / 27 الشيخ جمال الضاري: إيران تسيطر على العراق سياسيا واقتصاديا - 15:21-2016 / 12 / 27 بالفيديو..تعرف على أسعار الذهب وعيار 21 بـ640 جنيها - 14:21-2016 / 12 / 27 النشرة الاقتصادية الأولى 27/12/2016 - 12:22-2016 / 12 / 27 ...الحصيلة الاقتصادية لعام 2016.. أي تداعيات اقتصادية حول - 11:21-2016 / 12 / 27 ...الحصيلة الاقتصادية لعام 2016.. ما هي تداعيات الاتفاق بي - 11:21-2016 / 12 / 27 استقالة وزير الاقتصاد الارجنتيني مع استمرار ازمة الركود الاقتصادي - 00:20-2016 / 12 / 27 من غزة... الامل في الوحدة وإنهاء الانقسام وحل المشاكل الاقتصادية - 20:20-2016 / 12 / 26 أخبار عربية: ملفات سياسية واقتصادية في أول زيارة لهادي إلى حضرموت - 19:21-2016 / 12 / 26 النشرة الاقتصادية الثانية 2016/12/26 - 18:21-2016 / 12 / 26 مستثمرون: البنوك تحولت لبديل رسمي لـ«السوق السوداء» - 16:21-2016 / 12 / 26 النشرة الاقتصادية الأولى 26/12/2016 - 14:20-2016 / 12 / 26 ارتفاع أسعار الذهب 14 جنيها وعيار 21 يسجل 627 جنيه - 12:21-2016 / 12 / 26 السعادة والرضا لا يتأثران بالعوامل الاقتصادية فقط - 12:21-2016 / 12 / 26 ناصر عبداللطيف لـ كل يوم: مبادرة رئيس البنك المركزي لدعم السياحة والمنشآت الفندقية مهمة جداً - 22:20-2016 / 12 / 25 النشرة الاقتصادية الثانية 2016/12/25 - 18:20-2016 / 12 / 25 طارق عامر: اجراءات تعويم الجنيه أنقذت البلد والاقتصاد من ظروف صعبة - 17:20-2016 / 12 / 25 بالفيديو..استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 613 جنيهاً - 15:21-2016 / 12 / 25 النشرة الاقتصادية الأولى 25/12/2016 - 13:20-2016 / 12 / 25 النشرة الاقتصادية الثانية 24/12/2016 - 22:20-2016 / 12 / 24


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- أعرني صداك... / يعقوب زامل الربيعي
- خردة الحديد مادة غنية للفنون البصرية عند النحات العبادي / ستار الجودة
- عيشة العام 2017م نصلي لأجل السلام في السودان وكل العالم / ايليا أرومي كوكو
- قبائل المؤمنين والملحدين / سامي عبد العال
- العمليات الانتحارية شريعة إسرائيليه..القضاة... إصحاح رقم 16 / طلعت خيري
- تراتيل في محراب القديسة 6 / سليمان الهواري
- عتاب اخوي الى صديق هاجم ايران وأهان حكام العراق ووصفهم - بان ... / اياد حلمي الجصاني
- شكراً للفيس بوك وأخواته / عطا مناع
- ثلاث نصوص ذاتية / حمدى عبد العزيز
- في الذكرى السادسة لاندلاع الثورة: التونسيين بالخارج جزء لا ي ... / لطفي الهمامي

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- -عزيزي العالم، أنا لم أكن سيئة بالكامل-.. توقيع: سنة 2016
- في الذكرى العاشرة لإعدام صدام.. العراق بين دولة القانون وفوض ...
- مذنب فضائي يمر قرب الأرض ليلة رأس السنة الميلادية
- شركة روسية بصدد تصنيع قمر صناعي لأحد البلدان العربية
- الداخلية التشيكية تؤكد توقيف شخص هدد بتفجير طائرة ركاب
- وسائل إعلام غربية: رد بوتين على عقوبات واشنطن مفاجئ واستشراف ...
- شرطة البرازيل: زوجة السفير اليوناني وصديقها دبرا جريمة قتله ...
- تفاصيل جديدة حول اعتداءات كولونيا خلال الاحتفال بعيد رأس الس ...
- 10 مواقع ستجعل حياتك أكثر متعة
- محكمة فرنسية ترفض الإفراج عن سعد لمجرد

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - تعرف على توقعات البورصة المصرية فى عام 2017