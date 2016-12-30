أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - عشاق موسيقى البوب والروك يودعون النجم البريطاني جورج مايكل













2016 / 12 / 30 - عشاق موسيقى البوب والروك يودعون النجم البريطاني جورج مايكل




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الأدب والفن


ال سيد: -أحسست قوة في الخط العربي أثارت اهتمامي- - نشر قبل 2 ساعة عشاق موسيقى البوب والروك يودعون النجم البريطاني جورج مايكل - نشر قبل 3 ساعة حوار في الإعلام والثقافة والشعر مع حيدر محمود في حديث العرب - نشر قبل 3 ساعة محامي الفنان سعد المجرد يتوقع الإفراج عنه قريبا بكفالة مالية - نشر قبل 5 ساعة برومو -خارج النص-- فيلم بحب السيما - نشر قبل 21 ساعة الافراج تحت الرقابة القضائية عن الروائية التركية أصلي أردوغان والكاتبة واللغوية نجمية الباي - نشر قبل 21 ساعة معجبو الممثلة الأمريكية ديبي رينولدز يودعونها في هوليوود - نشر قبل 23 ساعة هذا الصباح- علاقة الأطفال الصم بالموسيقى - 16:21-2016 / 12 / 29 New Year وبس – مع نوال الزغبي – ليلة رأس السنة على LBCI و LDC - 15:21-2016 / 12 / 29 New Year وبس – مع نوال الزغبي، جوزيف عطية ومحمد اسكندر– ليلة رأس السنة على LBCI و LDC - 15:21-2016 / 12 / 29 انقلاب  تركيا الفاشل يثبت سيطرة الفكر الإقصائي على الثقافة العامة في الدول العربية و المسلمة - 13:22-2016 / 12 / 29 حوار خاص مع الشاب خالد - 13:21-2016 / 12 / 29 وفاة الممثلة ديبي رينولدز ساعات بعد موت ابنتها كاري فيشر - 12:20-2016 / 12 / 29 قالوا: عن ثقافة الكراهية.. وتعامل ترامب مع قضية سوريا - 11:21-2016 / 12 / 29 وفاة الممثلة ديبي رينولدز ساعات بعد موت ابنتها كاري فيشر - 11:21-2016 / 12 / 29 -صُناع الدهشة- مسابقة أفلام المبتعثين - 10:21-2016 / 12 / 29 صينية من مواليد السعودية تعلم اللغة العربية - 09:20-2016 / 12 / 29 وفاة الممثلة الأمريكية ديبي رينولدز - 07:20-2016 / 12 / 29 مهرجان المسرح العربى يكرم روح ماجى مؤمن شهيدة البطرسية - 00:21-2016 / 12 / 29 أشرف زكى يكرم لقاء سويدان ولقاء الخميسى فى ختام المسرح العربى - 00:21-2016 / 12 / 29 وفاة الممثلة الأمريكية كاري فيشر عن 60 عاما - 22:21-2016 / 12 / 28 زوجان من الأردن يخصصان إنتاجهما المسرحي لمدة عام لمكافحة الأفكار المتطرفة - 20:20-2016 / 12 / 28 ندوة الأسبوع | أزمة المثقف العربي | 2016-12-30 - 08:21-2016 / 12 / 28 مسرحية في بلجيكا عن التطرف... وطريقة مواجهته - 22:20-2016 / 12 / 27 كل يوم: أيه أحلى حاجة حصلتلك في 2016؟ ، أوصف 2016 بإسم فيلم ... - 22:20-2016 / 12 / 27 مجموعة -فناير- المغربية.. راب يجمع بين الألحان التقليدية والموسيقى المعاصرة - 16:22-2016 / 12 / 27 دار الافتاء المصرية تصدر مجلة باللغة الانكليزية لمكافحة الفكر المتطرف - 15:20-2016 / 12 / 27 مهرجان الأزياء الأفريقية.. احتفال يحمل شعار السلام والثقافة والتنمية - 14:21-2016 / 12 / 27 مسرحية صامته تجسد معاناة السوريين عبر ايماءات الجسد - 11:20-2016 / 12 / 27 الجسمي وشيرين ونصير شمة في مهرجان الشارقة للموسيقى - 09:21-2016 / 12 / 27 الفنانة درة تحصل على جائزة جديدة.. تعرف عليها - 20:21-2016 / 12 / 26 فيلم فرنسي جديد يتحدث عن علاقة أب بابنته - 18:21-2016 / 12 / 26 فن الحياة... مهرجان مراكش للسينما متعة بصرية ولقاء للنجوم - 19:20-2016 / 12 / 25 النظام يخالف من يدفع بالدولار بالفنادق بتهمة تمويل الإرهاب ويستثني فنانات الملاهي - 15:20-2016 / 12 / 25 بوكس أوفيس| تعرف على أعلى الأفلام إيرادات بالسينما الأمريكية الأسبوع الماضي - 12:20-2016 / 12 / 25 هذا الصباح- معرض فني بقاعة تسامي للفنون التشكيلية بجدة - 11:21-2016 / 12 / 25 كل يوم - عمرو أديب: حلقة كل يوم جمعة مع الفنانة إليسا كان الأكثر مشاهدة في الوطن العربي - 23:20-2016 / 12 / 24 فنان فلسطيني في الضفة الغربية يغني -راب- دعما لمدينة حلب - 11:20-2016 / 12 / 24 كل يوم جمعة - حلقة الفنانة إليسا .. الحلقة الكاملة - 03:20-2016 / 12 / 24 أحمد حلمى : منى زكى على وشك الانفجار.. ولو جت الحفل كانت ولدت على المسرح - 02:20-2016 / 12 / 24


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- لا يزال الخطر على الجوية العراقية قائماً / ماجد زيدان
- الأحداث تتكلم (17) / عادل عطية
- -التوارق- و صراع -الأقليات- / علجية عيش
- سجون الموت / فلاح هادي الجنابي
- هل النظام الطائفي ومحاصصاته صالح للعراق؟ / كاظم حبيب
- عبد الحميد حمودي يطوف بشخصيات وكتب ودراسات في التراث الشعبي / شكيب كاظم
- نادي الصحافة والإعلام يكرم الروائي العربي زكريا أبو مارية / الكبير الداديسي
- اكتشاف .. - لماذا؟ -. / يعقوب زامل الربيعي
- *خياميات& / سعد محمد مهدي غلام
- سَنة اسباطَعَش / ميسون نعيم الرومي

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- مدرّسو الفلسفة بالمغرب يعلنون الحرب على كتابين للتربية الإسل ...
- أبرز 10 أحداث رياضية جعلت عام 2016 "عام المعجزات" ...
- تحليل حول وقف إطلاق النار في سوريا: "وفاق مفاجئ" ب ...
- الدور العشائري في ملفات العراق
- تفاصيل جديدة عن الوجهة الأخيرة في طريق أنيس عامري
- تغيير السلطة في أوكرانيا كان انقلابا
- -أسوأ الرؤساء-.. عقوبات أوباما في مرآة تغريدات أمريكيين على ...
- تدريبات عسكرية للجيش الإيراني
- قطار -رأس السنة- يجوب مترو موسكو
- برنامج -فن الحياة-... الحلقة السادسة والثلاثون

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - عشاق موسيقى البوب والروك يودعون النجم البريطاني جورج مايكل