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2016 / 12 / 30 - إندونيسيا.. جدل حول التعددية والتسامح الديني في أكبر دولة إسلامية في العالم




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - إندونيسيا.. جدل حول التعددية والتسامح الديني في أكبر دولة إسلامية في العالم