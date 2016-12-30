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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - إندونيسيا.. جدل حول التعددية والتسامح الديني في أكبر دولة إسلامية في العالم
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2016 / 12 / 30 - إندونيسيا.. جدل حول التعددية والتسامح الديني في أكبر دولة إسلامية في العالم
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - إندونيسيا.. جدل حول التعددية والتسامح الديني في أكبر دولة إسلامية في العالم