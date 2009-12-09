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2016 / 12 / 29 - أخبار عربية | 6 ملايين سوري مسجلون كلاجئين خارج بلدهم




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - أخبار عربية | 6 ملايين سوري مسجلون كلاجئين خارج بلدهم