التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - ظهور حالات انفلونزا الطيور في بولندا
|
|
2016 / 12 / 29 - ظهور حالات انفلونزا الطيور في بولندا
افلام من نفس المحور: اخبار الطب والعلوم
ادعم يوتيوب
التمدن من خلال
إيجاد الأفلام
الجيدة وإرسالها
الينا
|
المزيد.....
- انفتاح الشهيد عمر نقيض انغلاق الظلاميين... / محمد الحنفي
- نسطور ..التاريخ المفقود / مهرائيل هرمينا
- القدس....تصعيد،تهويد وأسرلة / راسم عبيدات
- مباحث في الاستخبارات (50) الاستخبارات والجغرافيا / بشير الوندي
- حزب العمال الكردستاني من حفرة لأخرى / ماجد ع محمد
- أنتَ يا أنتَ .. / دلال الساحلي
- بين اغنية البارحة.....ونومي بيت كطيو !!! / جميل كاظم التميمي
- سيرَة أُخرى 43 / دلور ميقري
- مواجع خاصة جدا / صلاح زنكنه
- كان في قريتي عيد / سناء طباني
المزيد.....
- رئيس الفلبين رمى شخصاً من طائرة.. وأكد: قد أكررها
- رحلة هذيان تبدأ ولا تنتهي في -حذاء فيلليني-
- لو كان عام 2016 سيارة... ماذا ستكون؟
- بدء عرض فيلم تاريخي عن الأمير فلاديمير في روسيا
- مجلة: موجة هستيريا عمت الأوساط الليبرالية الأمريكية بعد فوز ...
- بلغاريا تحقق في قضية بيع أسلحة لتنظيمات في سوريا
- أنقرة: نسعى لإعلان هدنة شاملة في سوريا قبل نهاية العام
- قيادي في حماس ينفي أنباء عن أسر جندي إسرائيلي
- إيقاف البطلة الأولمبية الروسية فيلوخينا
- انطلاق المرحلة الثانية لتحرير الجانب الأيسر من الموصل من قبض ...
المزيد.....
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - ظهور حالات انفلونزا الطيور في بولندا