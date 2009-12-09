أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - أخبار عالمية | إستسلام 31 مسلحاً من بوكو حرام في النيجر













2016 / 12 / 28 - أخبار عالمية | إستسلام 31 مسلحاً من بوكو حرام في النيجر




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العلمانية


أخبار عالمية | إستسلام 31 مسلحاً من بوكو حرام في النيجر - نشر قبل 2 ساعة عزالدين شكري فيشير: نفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة فشل أمني و فشل سياسي و فشل فكري - نشر قبل 7 ساعة البابا فرانسيس يستمتع بمهارات لاعبي سيرك في الفاتيكان - نشر قبل 7 ساعة شخصيات بحرينية ويهود يرقصون معا.. على أي إيقاع؟ - نشر قبل 24 ساعة الحصاد- متطرفون يهود بالبحرين.. تسامح ديني أم تطبيع؟ - نشر قبل 24 ساعة مواصلة محاكمة حاكم جاكرتا المسيحي بتهمة الإساءة للإسلام - 18:22-2016 / 12 / 27 هل تجسد الصور المنشورة في الكنائس شخص المسيح؟ - 17:22-2016 / 12 / 27 كل يوم - حقيقة الأحلام .. بين الشريعة والطب النفسي - 02:20-2016 / 12 / 27 السليمي: تراجع دور المؤسسة الدينية هو أحد أسباب توجه الشباب إلى الإرهاب - 22:22-2016 / 12 / 26 وثائقي ضخم من إنتاج الأورينت .. كيف تاجر حافظ الأسد بالإسلام ومن هم علماء المال والسلطة ؟ - 21:20-2016 / 12 / 26 الرابطة المحمدية في المغرب تخوض حرباً فكرية ضد التطرف عبر 1200 عالم دين شاب - 20:20-2016 / 12 / 26 مسيحيون عراقيون لاجئون يحتفلون باعياد الميلاد وسط اجواء من الحزن - 20:20-2016 / 12 / 26 لقاء بين -بابا نويل- المسيحي و -بابا عيشور- المسلم - 20:20-2016 / 12 / 26 البابا فرنسيس يثني على مسيحيي الشرق الاوسط الذين يعانون الاضطهاد على يد المتشديين الاسلاميين - 19:20-2016 / 12 / 26 كيف تبدو الملامح الحقيقية لوجه المسيح؟ - 18:21-2016 / 12 / 26 أفغانستان: مقتل القائد في حركة طالبان الملا فيروز جهادي - 18:20-2016 / 12 / 26 خبراء يتوصلون إلى صورة نهائية صادمة تعكس شكل المسيح - 16:21-2016 / 12 / 26 مسيحيو حلب يحتفلون بعيد الميلاد لأول مرة منذ خمس سنوات - 15:20-2016 / 12 / 26 تقاليد ومراسم إحياء الاعياد لدى الديانات الثلاث والطوائف المذهبية في 2016 - review - 13:20-2016 / 12 / 26 سليمان مراد: -الفكر السلفي أدخل الإسلام السني في أزمة كبيرة- - 11:21-2016 / 12 / 26 رابطة خريجى الأزهر تطلق برنامج دعم الروح الوسطية فى الأمة الليبية - 00:21-2016 / 12 / 26 خارج النص- -شيفرة دافنشي-.. مواجهة صاخبة مع الكنيسة - 22:20-2016 / 12 / 25 تقاليد ومراسم إحياء الاعياد لدى الديانات الثلاث والطوائف المذهبية في 2016 - review - 16:20-2016 / 12 / 25 بالفيديو..تشييع جثمان إيزيس فارس من الكاتدرائية إلى مثواها الأخير - 15:21-2016 / 12 / 25 استمرار أعمال ترميم الكنيسة «البطرسية» - 14:20-2016 / 12 / 25 مسيحيو نينوى شمال العراق يقيمون قداس الميلاد لأول مرة - 14:20-2016 / 12 / 25 مشاهد لقداس عيد الميلاد في الفاتيكان - 13:20-2016 / 12 / 25 أهم المدن في محطات حياة المسيح - 12:20-2016 / 12 / 25 محافظ السويس وقيادات الجيش يهنئون الأقباط الكاثوليك بـ«عيد الميلاد» - 11:21-2016 / 12 / 25 قالوا| عن القانون الموحد للتعليم العالي.. و«بوكو حرام» - 11:21-2016 / 12 / 25 الطائفة الكاثوليكية تحتفل بقداس عيد الميلاد بـ«سان جوزيف» - 01:20-2016 / 12 / 25 كل يوم - حسام صالح: التواصل الإجتماعي يخلق طبقات بين الناس وبعضها مثل المسيحي والمسلم والسنة والشيعة - 00:20-2016 / 12 / 25 كل يوم - د. خالد الزعفراني : منبع الإرهاب والتكفير كان من مصر - 00:20-2016 / 12 / 25 د. مصطفى الفقي لـ كل يوم: الإخوان مستعدون للتحالف مع إسرائيل من أجل توسيع نشاطهم في المنطقة - 23:20-2016 / 12 / 24 طهران: جبهة حلب الخط الأول للثورة الإسلامية - 22:20-2016 / 12 / 24 طائرة بدون طيار تصور كاتدرائية القديس الياس المدمرة في حلب - 21:20-2016 / 12 / 24 ما وراء الخبر-الشرطة الروسية بحلب هل تضبط الأجندة الطائفية؟ - 20:20-2016 / 12 / 24 مسيحيون بالعراق يحتفلون بأول عيد للميلاد بعد استعادة بلدتهم من تنظيم داعش - 19:21-2016 / 12 / 24 المسيحيون حول العالم يحتفلون بميلاد السيد المسيح والصلوات ترفع على نية إحلال السلام والمحبة - 19:20-2016 / 12 / 24 المسيحيون يحتفلون بولادة السيد المسيح في باحة كنيسة المهد - 19:20-2016 / 12 / 24


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- قضية اليهود / حبيب مال الله ابراهيم
- علاقات / امل عجيل ابراهيم
- تأهيل وتعليم الطفل التوحدي - 1 - / لطيف الحبيب
- النبى محمد فى حوار مع ال (سى إن إن ) أين عاش قوم نوح ؟ / أحمد صبحى منصور
- الخوف والتردد في نقد التابو (المحرم المقدس) ودوره في تحرير ا ... / عباس علي العلي
- آل سعود وبدايات فاشية التأسلم السياسي في القرن الماضي / حمدى عبد العزيز
- تربويون تحت التهديد ! / عبدالناصرجبارالناصري
- سلوك قوات الامنية العامله داخل المدن / نجم الدين الجلالي
- النظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي 2016 / الحزب الشيوعي العراقي
- لوال دي أوول.. مغني «هيب هوب» يعالج قضايا جنوب السودان بأغني ... / قور مشوب

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- بعد الضجة.. شباط يعتذر لموريتانيا شعبا ورئيسا
- نتنياهو: خطاب كيري خيبة أمل في حق الدولة الديمقراطية الوحيدة ...
- فيديو : حل سوري من البوابة الروسية التركية
- ملفات سرية عن سياسة ستالين تجاه المملكة المصرية
- اليابان تواجه مشكلة الموت بسبب العمل الإضافي
- إسبانيا.. مصادرة أسلحة وتوقيف شخصين بتهمة -تمجيد الإرهاب-
- فيسبوك مُعرّض للمسائلة القانونية بسبب تفجير كاذب في تايلاند ...
- الطاقة الشمسية اصبحت أرخص من الفحم والغاز في 60 دولة حول الع ...
- ظهور أول قاعدة فضائية خاصة في روسيا
- الأمن الأردني: قتلنا مطلوبا أمنيا يحمل جنسية عربية

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - أخبار عالمية | إستسلام 31 مسلحاً من بوكو حرام في النيجر