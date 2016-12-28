أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - مداهمة صالونات الأظافر في بريطانيا بحثاً عن المهاجرين غير الشرعيين













2016 / 12 / 28 - مداهمة صالونات الأظافر في بريطانيا بحثاً عن المهاجرين غير الشرعيين




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء حقوق الإنسان


بلا تهم ومحاكمة .. شاهد معاناة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية - نشر قبل 2 ساعة حكم بإعدام 5 أردنيين بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة - نشر قبل 3 ساعة مداهمة صالونات الأظافر في بريطانيا بحثاً عن المهاجرين غير الشرعيين - نشر قبل 3 ساعة الأخبار عن تأخر معركة الموصل تزيد بؤس النازحين - نشر قبل 5 ساعة أكثر من 10 آلاف عائلة فرنسية تريد استقبال لاجئين - نشر قبل 9 ساعة الأمطار تقتلع خيم النازحين وتزيد معاناتهم - نشر قبل 11 ساعة إنشاء 3 مدارس لتعليم أبناء الشهداء والمعتقلين - نشر قبل 12 ساعة ما سر اختفاء الآلاف من أطفال اللاجئين في أوروبا؟ - مهجركوم - 20:20-2016 / 12 / 27 محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال النائب غطاس - 19:21-2016 / 12 / 27 اللاجئون السوريون تحت شتاء قارس - 19:21-2016 / 12 / 27 طبيبة تسبح في نهر التايمز دعما للاجئين السوريين - 18:22-2016 / 12 / 27 خادم الحرمين يأمر بتنظيم حملة شعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق - 17:22-2016 / 12 / 27 -دقيقتين تغيير- كيف تحقق هدفك وتتغلب على المعوقات؟ - 17:21-2016 / 12 / 27 إسرائيل تحتفل بـ-عيد الهجرة-.. صعوبات اندماج المهاجرين في المجتمع - 15:21-2016 / 12 / 27 ظروف إنسانية صعبة يعيشها اللاجئون بريف حلب الشمالي - 22:21-2016 / 12 / 26 إسرائيل تنتقد قرار الأمم المتحدة | الأخبار - 20:21-2016 / 12 / 26 إسرائيل والأمم المتحدة.. عقدة الضحية - 20:20-2016 / 12 / 26 معاناة مستمرة في مخيمات النازحين في اربيل بسبب قساوة ظروف المناخية وغياب شروط العيش الانساني - 20:20-2016 / 12 / 26 تفاعلكم : تبرع بدفء حملة لإنقاذ اللاجئين السوريين - 19:20-2016 / 12 / 26 حملة لمكافحة الفساد في الإدارات الحكومية بنيجيريا - 16:21-2016 / 12 / 26 مرزوق الغانم -اليوم العالمي لمكافحة الفساد-: كيف يكون هناك حديث عن فساد ولا تحدد هوية الفاسدين - 16:20-2016 / 12 / 26 تايوان: مظاهرات مؤيدة وأخرى مناهضة لزواج المثليين - 13:20-2016 / 12 / 26 الثلوج تزيد من معاناة النازحين داخل سوريا - 10:20-2016 / 12 / 26 هيئة الإغاثة التركية تنشئ ثلاثة مخيمات للمهجرين من حلب - 09:20-2016 / 12 / 26 الأمم المتحدة تحذر من إبادة جماعية بجنوب السودان - 23:20-2016 / 12 / 25 نتانياهو يتوعد بإعادة تقييم علاقة إسرائيل بالأمم المتحدة - 23:20-2016 / 12 / 25 اللاجئون والمهاجرون.. بؤس ومعاناة واضطهاد في 2016 - review - 16:20-2016 / 12 / 25 بالفيديو..طلاب الثانوية-التجريبية-بالشرقية يتظاهرون اعتراضاً على -تعريب- الإمتحانات - 14:20-2016 / 12 / 25 دعوات خلال عيد الميلاد لمكافحة الفساد والعنف الطائفي - 13:20-2016 / 12 / 25 كل يوم: كيفية حماية الأطفال من أفكار داعش على الإنترنت وأهمية الحلول لتجنبها - 11:20-2016 / 12 / 25 نتانياهو: -إدارة أوباما نصبت كميناً مخزياً ضدّ إسرائيل في الأمم المتحدة- - 10:20-2016 / 12 / 25 مئات التونسيين يتظاهرون أمام البرلمان رفضاً لفتح -باب التوبة- أمام المتشددين - 10:20-2016 / 12 / 25 البابا فرنسيس يذكر بالأطفال النازحين في قداس عيد الميلاد - 10:20-2016 / 12 / 25 د. مصطفى الفقي لـ كل يوم: قرارات الأمم المتحدة ليس لها قيمة ولا تقدم حلول وإنما الحلول في التفاوض - 21:20-2016 / 12 / 24 تجهيز 21 شاحنة من مساعدات حملة -مليونية أهل الكويت- لإغاثة أهل حلب - 11:20-2016 / 12 / 24 الثلوج تفاقم أوضاع النازحين والمهجرين على الحدود السورية التركية - 11:20-2016 / 12 / 24 الأمم المتحدة: 13.5 مليون سوري بحاجة للمساعدة - 10:21-2016 / 12 / 24 حريق في مركز للاجئين بمدينة هامبورغ الألمانية - 09:20-2016 / 12 / 24 مخيمات جديدة للاجئين السوريين في ريف إدلب - 23:20-2016 / 12 / 23 الامم المتحدة: مصرع عدد قياسي من المهاجرين في البحر المتوسط خلال 2016 - 21:20-2016 / 12 / 23


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- قضية اليهود / حبيب مال الله ابراهيم
- علاقات / امل عجيل ابراهيم
- تأهيل وتعليم الطفل التوحدي - 1 - / لطيف الحبيب
- النبى محمد فى حوار مع ال (سى إن إن ) أين عاش قوم نوح ؟ / أحمد صبحى منصور
- الخوف والتردد في نقد التابو (المحرم المقدس) ودوره في تحرير ا ... / عباس علي العلي
- آل سعود وبدايات فاشية التأسلم السياسي في القرن الماضي / حمدى عبد العزيز
- تربويون تحت التهديد ! / عبدالناصرجبارالناصري
- سلوك قوات الامنية العامله داخل المدن / نجم الدين الجلالي
- النظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي 2016 / الحزب الشيوعي العراقي
- لوال دي أوول.. مغني «هيب هوب» يعالج قضايا جنوب السودان بأغني ... / قور مشوب

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- بعد الضجة.. شباط يعتذر لموريتانيا شعبا ورئيسا
- نتنياهو: خطاب كيري خيبة أمل في حق الدولة الديمقراطية الوحيدة ...
- فيديو : حل سوري من البوابة الروسية التركية
- ملفات سرية عن سياسة ستالين تجاه المملكة المصرية
- اليابان تواجه مشكلة الموت بسبب العمل الإضافي
- إسبانيا.. مصادرة أسلحة وتوقيف شخصين بتهمة -تمجيد الإرهاب-
- فيسبوك مُعرّض للمسائلة القانونية بسبب تفجير كاذب في تايلاند ...
- الطاقة الشمسية اصبحت أرخص من الفحم والغاز في 60 دولة حول الع ...
- ظهور أول قاعدة فضائية خاصة في روسيا
- الأمن الأردني: قتلنا مطلوبا أمنيا يحمل جنسية عربية

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - مداهمة صالونات الأظافر في بريطانيا بحثاً عن المهاجرين غير الشرعيين