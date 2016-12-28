أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - النشرة الاقتصادية الثانية 28/12/2016













2016 / 12 / 28 - النشرة الاقتصادية الثانية 28/12/2016




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الاقتصاد


أخبار الإقتصاد | انطلاق معرض -منتجون- الرابع - نشر قبل 1 ساعة النشرة الاقتصادية الثانية 28/12/2016 - نشر قبل 2 ساعة النشرة الاقتصادية الأولى 2016/12/28 - نشر قبل 3 ساعة بالفيديو..الذهب يرتفع ثلاثة جنيهات.. وعيار 21 يسجل 633 جنيها - نشر قبل 6 ساعة مناقشة قانون تعويضات شركات المقاولات بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة .. في كل يوم - نشر قبل 18 ساعة وزير البترول: 7.3 مليار دولار قيمة الاستثمار فى البتروكيماويات - نشر قبل 22 ساعة كل يوم - عمرو أديب: جزء كبير من المجتمع قائم على الاقتصاد الأسود - نشر قبل 22 ساعة وزير البترول: 18 مليار جنيه دعم البوتاجاز فقط العام الماضى - نشر قبل 23 ساعة مجلس الأعمال المصرى الكندى: تحديات المنطقة كادت تعصف بقطاع البترول - نشر قبل 23 ساعة النشرة الاقتصادية الثانية 2016/12/27 - 19:21-2016 / 12 / 27 ورشات في الإقتصاد بالمدارس | صنع في ألمانيا - 15:22-2016 / 12 / 27 الشيخ جمال الضاري: إيران تسيطر على العراق سياسيا واقتصاديا - 15:21-2016 / 12 / 27 بالفيديو..تعرف على أسعار الذهب وعيار 21 بـ640 جنيها - 14:21-2016 / 12 / 27 النشرة الاقتصادية الأولى 27/12/2016 - 12:22-2016 / 12 / 27 ...الحصيلة الاقتصادية لعام 2016.. أي تداعيات اقتصادية حول - 11:21-2016 / 12 / 27 ...الحصيلة الاقتصادية لعام 2016.. ما هي تداعيات الاتفاق بي - 11:21-2016 / 12 / 27 استقالة وزير الاقتصاد الارجنتيني مع استمرار ازمة الركود الاقتصادي - 00:20-2016 / 12 / 27 من غزة... الامل في الوحدة وإنهاء الانقسام وحل المشاكل الاقتصادية - 20:20-2016 / 12 / 26 أخبار عربية: ملفات سياسية واقتصادية في أول زيارة لهادي إلى حضرموت - 19:21-2016 / 12 / 26 النشرة الاقتصادية الثانية 2016/12/26 - 18:21-2016 / 12 / 26 مستثمرون: البنوك تحولت لبديل رسمي لـ«السوق السوداء» - 16:21-2016 / 12 / 26 النشرة الاقتصادية الأولى 26/12/2016 - 14:20-2016 / 12 / 26 ارتفاع أسعار الذهب 14 جنيها وعيار 21 يسجل 627 جنيه - 12:21-2016 / 12 / 26 السعادة والرضا لا يتأثران بالعوامل الاقتصادية فقط - 12:21-2016 / 12 / 26 ناصر عبداللطيف لـ كل يوم: مبادرة رئيس البنك المركزي لدعم السياحة والمنشآت الفندقية مهمة جداً - 22:20-2016 / 12 / 25 النشرة الاقتصادية الثانية 2016/12/25 - 18:20-2016 / 12 / 25 طارق عامر: اجراءات تعويم الجنيه أنقذت البلد والاقتصاد من ظروف صعبة - 17:20-2016 / 12 / 25 بالفيديو..استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 613 جنيهاً - 15:21-2016 / 12 / 25 النشرة الاقتصادية الأولى 25/12/2016 - 13:20-2016 / 12 / 25 النشرة الاقتصادية الثانية 24/12/2016 - 22:20-2016 / 12 / 24 العصر الذهبي للعلوم-الهندسة - 20:21-2016 / 12 / 24 الاقتصاد والناس- جمنة.. اقتصاد تكافلي تونسي يثير الإعجاب والجدل - 19:21-2016 / 12 / 24 أزمة مصر الاقتصادية.. قروض وتحديات - 15:20-2016 / 12 / 24 استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 613 جنيها - 14:20-2016 / 12 / 24 النشرة الاقتصادية الأولى 24/12/2016 - 13:21-2016 / 12 / 24 ملخص تداولات البورصة في الأسبوع الثالث من ديسمبر - 12:20-2016 / 12 / 24 النشرة الاقتصادية الثانية 2016/12/23 - 20:21-2016 / 12 / 23 ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 613 جنيها - 13:21-2016 / 12 / 23 النشرة الاقتصادية الأولى 2016/12/23 - 12:21-2016 / 12 / 23 خاص | الاقتصاد السوري المهاجر في تركيا.. منافسة في السوق التركية وتقليل في نسب البطالة - 09:23-2016 / 12 / 23


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- لوال دي أوول.. مغني «هيب هوب» يعالج قضايا جنوب السودان بأغني ... / قور مشوب
- قصة قصيرة بعنوان/ الصعود إلى الهاوية / هيثم نافل والي
- لا تغمز جروح القلب / سعد محمد مهدي غلام
- قراءة في رواية مسك الكفاية / مهند الصباح
- كلُّ لَيْلَة / وليد الأسطل
- ميشيل / زهير دعيم
- قصة قصيرة ( وطن ) / حيدر الهاشمي
- عذراً أيها الزمان / طاهر مصطفى
- رؤوس البصل / احمد ابو ماجن
- غابْ نجْمْ النَّطِح! / كمال الجزولي

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- تعرف إلى أبرز خمسة أحداث كروية سيشهدها العالم في عام 2017 ...
- ملتقى حول المحتوى العربي والوطني على الانترنت
- اعترافات إسرائيلية بشأن الأطفال اليهود اليمنيين المفقودين
- الكونغرس يدرس إمكانية خروج أمريكا من اليونيسكو
- روسيا تستخدم طابعات الأنسجة الحية على متن المحطة الفضائية ال ...
- عباس يبحث مع وزير الخارجية الأردني آخر المستجدات على الساحة ...
- كيري: القدس عاصمة الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية في الحل ا ...
- ثنائي مانشستر يونايتد يكيل المديح لإبراهيموفيتش
- مدريد تحظر سير السيارات لأول مرة بسبب التلوث
- أنيس العامري قد يكون مرَّ بهولندا...والسائق البولندي لم يمت ...

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - النشرة الاقتصادية الثانية 28/12/2016