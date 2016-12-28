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2016 / 12 / 28 - عزالدين شكري فيشير: نفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة فشل أمني و فشل سياسي و فشل فكري




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - عزالدين شكري فيشير: نفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة فشل أمني و فشل سياسي و فشل فكري