أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - هذا الصباح- سيارات سراييفو ممنوعة من الحركة بسبب التلوث













2016 / 12 / 28 - هذا الصباح- سيارات سراييفو ممنوعة من الحركة بسبب التلوث




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الطب والعلوم


الحصاد الطبي لعام 2016 - نشر قبل 32 دقيقة هذا الصباح- سيارات سراييفو ممنوعة من الحركة بسبب التلوث - نشر قبل 2 ساعة وادي رم في الأردن عالم آخر من الطبيعة - نشر قبل 2 ساعة -العالم الصغير- فى معرض العلوم والهندسه -انتل- بالغردقة - نشر قبل 12 ساعة قصيدة النائب وليد الطبطبائي من جلسة مجلس الأمة عن -حلب- 27-12-2016 - نشر قبل 14 ساعة حكاية توأم ولد ليرى الظلام.. أم تضع 3 أطفال بالشرقية والإهمال الطبى يصيب اثنين بالعمى - نشر قبل 17 ساعة هذا الصباح-ما مواصفات المياه الصالحة للشرب؟ - نشر قبل 18 ساعة الطبطبائي: هذا مجلس موديوانية وجاي الضحى | الفضل: أرى إنفلات الأئمة مهم وأنت ترى القعدة مهمة - نشر قبل 19 ساعة «شائعات الإنترنت» وموقف الشبكات الإلكترونية من نشر «الأخبار الكاذبة» - نشر قبل 21 ساعة شويغو: سنبذل كل الجهود لمعرفة أسباب الحادثة ومساعدات الطبيبة -غلينكا -ستوزع فورا - نشر قبل 23 ساعة وليد الطبطبائي: لجنة الظواهر السلبية لها دور كبير بمعالجة المخدرات و عبدة الشيطان والعنف الأسري - نشر قبل 23 ساعة الاتحاد الأوروبي...وطواحين الأخبار الكاذبة على الإنترنت! - 22:21-2016 / 12 / 26 تطوير السيارات الذاتية القيادة يجمع هوندا بغوغل - 21:21-2016 / 12 / 26 أخبار عربية: لينا الشامي صوت محاصري حلب إلى العالم عبر تويتر - 19:21-2016 / 12 / 26 بابا نويل يبهر المشاهدين بمهاراته في التزلج على المياه - 17:21-2016 / 12 / 26 الصين تفرض ضرائب جديدة في مسعى لمكافحة التلوث - 17:21-2016 / 12 / 26 ما الذي بحث عنه العرب في غوغل 2016؟ - 17:20-2016 / 12 / 26 مهارات التزلج على المياه يقدمها بابا نويل - 13:21-2016 / 12 / 26 رسالة من الفضاء إلى الأرض بمناسبة عيد الميلاد - 09:20-2016 / 12 / 26 أخبار عربية وعالمية: المعرض الدولي  -الطباعة والتغليف- في طهران و تحديات  الانفتاح على السوق العربية - 23:21-2016 / 12 / 25 كل يوم: أسعار الدواء تخلق أزمة بين الحكومة وشركات الأدوية .. والمواطن يعاني - 23:20-2016 / 12 / 25 أخبار عربية | أطفال ونساء يتلقون العلاجات الطبية بعد خروجهم من سرت - 19:21-2016 / 12 / 25 زواج سبعيني من قاصر.. نشط على تويتر، ويصل ترند السعودية - 19:20-2016 / 12 / 25 فخر الصناعة الروسية يدفن في البحار .. تحطم طائرة كانت متجهة الى سوريا - 14:20-2016 / 12 / 25 قتلى بين الشبيحة إثر خلافات على تعفيش أحياء حلب والنظام ينفي أهالي الفوعة إلى صحراء حسياء - 13:20-2016 / 12 / 25 فخر الصناعة الروسية يدفن في البحار .. تحطم طائرة كانت متجهة الى سوريا - 13:20-2016 / 12 / 25 فواكه إستوائية تحارب الشيخوخة وتقي من السرطان - 09:20-2016 / 12 / 25 كل يوم: مباحث الفيدرالية -FBI- تبحث عن خبراء داعش في الكمبيوتر والإنترنت - 00:20-2016 / 12 / 25 كل يوم - ل. محمود الرشيدي: زيادة أعداد تنظيم داعش بسبب التطور التكنولوجي والإنترنت - 00:20-2016 / 12 / 25 كل يوم: إزاي تحمي أولادك من الأفكار المتطرفة على الإنترنت - 23:20-2016 / 12 / 24 اخبار العلوم | بحوث تربوية تشجع طروحات تعتمد التعليم بالترفية - 20:21-2016 / 12 / 24 أهم الأحداث والابتكارات في مجالي العلوم والتكنولوجيا خلال عام 2016 - 14:20-2016 / 12 / 24 الطاقم الطبي في المستشفى الروسي المتنقل يواصل تقديم المساعدة الصحية لسوريين - 13:20-2016 / 12 / 24 كل يوم جمعة: نشرة أخبار إليسا على مواقع التواصل الاجتماعي - 02:19-2016 / 12 / 24 كل يوم جمعة - تعليق إليسا على عمليات التجميل - 01:21-2016 / 12 / 24 أشهر أخبار الهواتف الذكية للعام 2016 - review - 21:20-2016 / 12 / 23 مشردان يغيران حياة كثيرين عبر الطعام وفايسبوك - 17:20-2016 / 12 / 23 #ورق_شجر_صناعي لأنتاج الأدوية - 23:20-2016 / 12 / 22 خطة لمواجهة تزايد حالات مرض التوحد في الجزائر - 20:20-2016 / 12 / 22 تزاحم على البيض في كوريا الجنوبية بسبب نقص المعروض بعد تفشي أنفلونزا الطيور - 19:21-2016 / 12 / 22


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- بُرهان شاوي،و أعماقُ الرّغبة في ( متاهة العميان ) ..(3)..... ... / هاتف بشبوش
- الكلاسيكو / قصة قصيرة / عبد المجيد طعام
- النظر الداخلي إلى الذات بين لوك وريكور / زهير الخويلدي
- رسالة الى قائد شيوعي(6) / ابراهيم الحريري
- شخصيات بغدادية قديمة من بغداد العشرينات1 / علاء اللامي
- اختطاف افراح شوقي يرفع الى الواجهة ملف جرائم الميليشيات وافع ... / سلام ابراهيم عطوف كبة
- روايتان مختلفتان عن معركة جبل هندرين وحيثيات بيان 29 حزيران ... / خسرو حميد عثمان
- الطفولة البائسة في العراق .. والمستقبل المجهول؟ / طارق رؤوف محمود
- سلطة اللغة / إبراهيم مشارة
- إدماج التلاميذ في مقاربة آفة المخدرات في الوسط المدرسي / الكبير الداديسي

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- «أمن الأردن» يصدر أحكام تراوحت بين السجن والإعدام بحق 21 أرد ...
- ابن كيران من موريتانيا: “حسن استقبالكم أفقدنا صوابنا أو كاد” ...
- رأي: مصر أكبر من أن تدخل في متاهات سياسية ومكايدات.. ولا مخر ...
- الصحة العالمية تحذر من انتشار التدخين بين الموريتانيين
- لاجئون سوريون في أبخازيا يشاركون في البحث عن حطام -تو-154-
- جاويش أوغلو: اتفاقيتا الهدنة والعملية السياسية بسوريا قد تدخ ...
- إشعاع الهواتف الذكية لا علاقة له بالعقم عند الرجال
- عالم اجتماع: مقتل 90 ألف مسيحي عام 2016
- ماتفيينكو: نواب أوروبيون يطلبون المساعدة من روسيا للسفر إلى ...
- الأردن: أحكام بالسجن والإعدام بحق 21 متهما بالإرهاب

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - هذا الصباح- سيارات سراييفو ممنوعة من الحركة بسبب التلوث