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|الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - ندوة الأسبوع | أزمة المثقف العربي | 2016-12-30
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2016 / 12 / 28 - ندوة الأسبوع | أزمة المثقف العربي | 2016-12-30
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|الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - ندوة الأسبوع | أزمة المثقف العربي | 2016-12-30