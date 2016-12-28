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الصفحة الرئيسية - اخبار الرياضة - يوتيوب التمدن - الحميدي السبيعي رداً على خالد الروضان: واضح التنسيق بينكم أول مرة أشوف وزير يقول شكلوا لجنة تساعدنا













2016 / 12 / 28 - الحميدي السبيعي رداً على خالد الروضان: واضح التنسيق بينكم أول مرة أشوف وزير يقول شكلوا لجنة تساعدنا




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الصفحة الرئيسية - اخبار الرياضة - يوتيوب التمدن - الحميدي السبيعي رداً على خالد الروضان: واضح التنسيق بينكم أول مرة أشوف وزير يقول شكلوا لجنة تساعدنا