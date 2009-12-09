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2016 / 12 / 27 - إصابة 4 رجال شرطة واعتقال 5 متظاهرين أثناء اشتباكات بالعاصمة التشيلية سانتياغو




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء اليسار - يوتيوب التمدن - إصابة 4 رجال شرطة واعتقال 5 متظاهرين أثناء اشتباكات بالعاصمة التشيلية سانتياغو