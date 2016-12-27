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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء اليسار - يوتيوب التمدن - د. عبد الناصر عمر لـ كل يوم: الأحلام عالمية ومفيش حاجة إسمها رؤية
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2016 / 12 / 27 - د. عبد الناصر عمر لـ كل يوم: الأحلام عالمية ومفيش حاجة إسمها رؤية
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء اليسار - يوتيوب التمدن - د. عبد الناصر عمر لـ كل يوم: الأحلام عالمية ومفيش حاجة إسمها رؤية