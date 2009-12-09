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2016 / 12 / 26 - كل يوم: 6 أحزاب تطلق الحملة الشعبية لمكافحة الغلاء




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - كل يوم: 6 أحزاب تطلق الحملة الشعبية لمكافحة الغلاء