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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - مسيحيون عراقيون لاجئون يحتفلون باعياد الميلاد وسط اجواء من الحزن
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2016 / 12 / 26 - مسيحيون عراقيون لاجئون يحتفلون باعياد الميلاد وسط اجواء من الحزن
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - مسيحيون عراقيون لاجئون يحتفلون باعياد الميلاد وسط اجواء من الحزن