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2016 / 12 / 25 - فخر الصناعة الروسية يدفن في البحار .. تحطم طائرة كانت متجهة الى سوريا




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الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - فخر الصناعة الروسية يدفن في البحار .. تحطم طائرة كانت متجهة الى سوريا