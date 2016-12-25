أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - البابا فرنسيس يذكر بالأطفال النازحين في قداس عيد الميلاد













2016 / 12 / 25 - البابا فرنسيس يذكر بالأطفال النازحين في قداس عيد الميلاد




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء حقوق الإنسان


اللاجئون والمهاجرون.. بؤس ومعاناة واضطهاد في 2016 - review - نشر قبل 1 ساعة بالفيديو..طلاب الثانوية-التجريبية-بالشرقية يتظاهرون اعتراضاً على -تعريب- الإمتحانات - نشر قبل 3 ساعة دعوات خلال عيد الميلاد لمكافحة الفساد والعنف الطائفي - نشر قبل 4 ساعة كل يوم: كيفية حماية الأطفال من أفكار داعش على الإنترنت وأهمية الحلول لتجنبها - نشر قبل 6 ساعة نتانياهو: -إدارة أوباما نصبت كميناً مخزياً ضدّ إسرائيل في الأمم المتحدة- - نشر قبل 7 ساعة مئات التونسيين يتظاهرون أمام البرلمان رفضاً لفتح -باب التوبة- أمام المتشددين - نشر قبل 7 ساعة البابا فرنسيس يذكر بالأطفال النازحين في قداس عيد الميلاد - نشر قبل 7 ساعة د. مصطفى الفقي لـ كل يوم: قرارات الأمم المتحدة ليس لها قيمة ولا تقدم حلول وإنما الحلول في التفاوض - نشر قبل 20 ساعة تجهيز 21 شاحنة من مساعدات حملة -مليونية أهل الكويت- لإغاثة أهل حلب - 11:20-2016 / 12 / 24 الثلوج تفاقم أوضاع النازحين والمهجرين على الحدود السورية التركية - 11:20-2016 / 12 / 24 الأمم المتحدة: 13.5 مليون سوري بحاجة للمساعدة - 10:21-2016 / 12 / 24 حريق في مركز للاجئين بمدينة هامبورغ الألمانية - 09:20-2016 / 12 / 24 مخيمات جديدة للاجئين السوريين في ريف إدلب - 23:20-2016 / 12 / 23 الامم المتحدة: مصرع عدد قياسي من المهاجرين في البحر المتوسط خلال 2016 - 21:20-2016 / 12 / 23 أخبار عربية | معاناة النازحين السوريين مع البرد وثلوج الشتاء - 20:21-2016 / 12 / 23 تزايد أعداد اللاجئين المسلسمين الذين يحولون للمسيحية في ألمانيا | الأخبار - 19:21-2016 / 12 / 23 محكمة الصلح الإسرائيلية تمدد اعتقال باسل غطاس - 19:20-2016 / 12 / 23 شاهد.. معاناة النازحين في ريفي إدلب واللاذقية? - جولة الرابعة - 18:20-2016 / 12 / 23 الأمم المتحدة-الأراضي الفلسطينية: لماذا أرجئ التصويت على إدانة الاستيطان؟ - 17:21-2016 / 12 / 23 زيادة معاناة النازحين على الحدود السورية التركية مع تواصل العاصفة الثلجية - 17:20-2016 / 12 / 23 اعتقال نائب عربي في الكنيست لتسليمه هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين - 15:21-2016 / 12 / 23 ألمانيا: اعتقال شقيقين يشتبه في تخطيطهما لاعتداء على مركز تجاري - 10:20-2016 / 12 / 23 الأمم المتحدة.. محاولة تجاوز الإخفاق في سوريا - 01:20-2016 / 12 / 23 الثلوج تفاقم معاناة النازحين من شرق حلب - 01:20-2016 / 12 / 23 أخبار الفن | شاب سوري يدرب الأطفال اللاجئين على احتراف الرسم - 23:21-2016 / 12 / 22 #اللاجئون_اليمنييون في #الصومال - 23:20-2016 / 12 / 22 عاصفة ثلجية تضرب مخيمات النازحين السوريين على الحدود التركية - 21:21-2016 / 12 / 22 خوف من انتشار الافكار المتطرفة بين المهاجرين في بروكسل - 21:20-2016 / 12 / 22 الأمم المتحدة تشكل فريقا لإعداد قضايا بشأن جرائم الحرب في سوريا - 18:21-2016 / 12 / 22 أخبار عربية - الامم المتحدة تقر تشكيل فريق عمل حول جرائم الحرب في سوريا - 18:21-2016 / 12 / 22 تشكيل فريق عمل للبحث في جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا - 17:21-2016 / 12 / 22 نتانياهو يحث أمريكا على الاعتراض على قرار للأمم المتحدة بشأن المستوطنات - 16:21-2016 / 12 / 22 أوباما يخطط لنقل نحو 18 سجينا آخر من غوانتانامو - 13:21-2016 / 12 / 22 تهدم بعض خيام النازحين بعد هطول الثلج الكثيف شمال حلب - 13:20-2016 / 12 / 22 Iraq: a lost generation - 12:21-2016 / 12 / 22 مساعٍ حكومية لدمج النازحين بجنوب كردفان - 12:21-2016 / 12 / 22 كيف تبدو الحياة في إدلب بعد لجوء آلاف النازحين إليها؟ - 11:22-2016 / 12 / 22 ارتفاع عدد ضحايا الاتجار بالبشر وفق تقرير أممي - 07:21-2016 / 12 / 22 قرار أممي بتشكيل فريق عمل حول جرائم الحرب في سوريا - 06:21-2016 / 12 / 22 الحصاد- تفجير مخيم اللاجئين الإيرانيين الأكراد بأربيل - 03:21-2016 / 12 / 22


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- سأغادر حبكم دون ندم / شيرزاد همزاني
- هُم يَعلمون مَنْ ! لكنْ سيَسألون / عبد الرزاق الميساوي
- صورة الرئيس / تيماء حسن ديوب
- احواش ايت وازگيت.ثقافة فن عادات وتقاليد / الحسن اعبا
- الابنة الغامضة.. رواية جديدة لإيلينا فيرّانتي مترجمة من الإي ... / عزالدين عناية
- المتسول المصرى يتصدق بمليارات على السعودية التى تطرد ابنائه / جاك عطالله
- شيماء طعمة ... قد أسمعتي لو ناديتي حياً لكن لا حياة ولا حياء ... / احمد الطحان
- بيع الاطفال في ظل نظام الملالي / فلاح هادي الجنابي
- شذرات فلسفية / نبيل عودة
- لقرار الاستيطان مخاطر جمه: فما العمل؟ / باسل خليل خضر

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- بالفيديو: كل ما تحتاج معرفته عن الطائرة الروسية المنكوبة
- الماكياج العضوي.. من أحضان الطبيعة إلى السجادة الحمراء
- “الله” مع ابن كيران.. ضدا في الجميع..
- مسؤول إسرائيلي لـCNN: نتنياهو يستدعى السفير الأمريكي للاحتجا ...
- العنف يكبد الاقتصاد السوري 54% من قيمته
- شاهد.. الرئيس الأسد وأولاده في زيارة لميتم الأطفال في دير سي ...
- سلطات تشيلي تجلي 4 آلاف شخص بسبب خطر التسونامي
- القوات العراقية تقتحم حي القدس شرق الموصل
- وزير النقل الروسي: لم يتم البعد العثور على الصندوقين الأسودي ...
- بالصور.. نجوم كرة القدم يحتفلون بأعياد الميلاد

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - البابا فرنسيس يذكر بالأطفال النازحين في قداس عيد الميلاد