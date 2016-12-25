الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - كل يوم - حسام صالح: التواصل الإجتماعي يخلق طبقات بين الناس وبعضها مثل المسيحي والمسلم والسنة والشيعة