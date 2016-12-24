الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - د. مصطفى الفقي لـ كل يوم: الإخوان مستعدون للتحالف مع إسرائيل من أجل توسيع نشاطهم في المنطقة