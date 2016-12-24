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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - د. مصطفى الفقي لـ كل يوم: قرارات الأمم المتحدة ليس لها قيمة ولا تقدم حلول وإنما الحلول في التفاوض













2016 / 12 / 24 - د. مصطفى الفقي لـ كل يوم: قرارات الأمم المتحدة ليس لها قيمة ولا تقدم حلول وإنما الحلول في التفاوض




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - د. مصطفى الفقي لـ كل يوم: قرارات الأمم المتحدة ليس لها قيمة ولا تقدم حلول وإنما الحلول في التفاوض