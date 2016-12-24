أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - المسيحيون يحتفلون بولادة السيد المسيح في باحة كنيسة المهد













2016 / 12 / 24 - المسيحيون يحتفلون بولادة السيد المسيح في باحة كنيسة المهد




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العلمانية


مسيحيون بالعراق يحتفلون بأول عيد للميلاد بعد استعادة بلدتهم من تنظيم داعش - نشر قبل 53 دقيقة المسيحيون حول العالم يحتفلون بميلاد السيد المسيح والصلوات ترفع على نية إحلال السلام والمحبة - نشر قبل 54 دقيقة المسيحيون يحتفلون بولادة السيد المسيح في باحة كنيسة المهد - نشر قبل 54 دقيقة الرئيس النيجيري يعلن طرد بوكو حرام من أخر معاقلها شمال شرق البلاد - نشر قبل 2 ساعة مسيحيو العراق يحتفلون بأول عيد للميلاد قرب الموصل - نشر قبل 4 ساعة عودة قوية للأحزاب ذات الخلفية الإسلامية عام 2016 - نشر قبل 7 ساعة مسيحيو الموصل يقيمون أول قداس للميلاد بعد غياب قسري لأكثر من عامين - نشر قبل 7 ساعة المسيحيون في القدس - نشر قبل 9 ساعة القس هاني عزيز في لقاء خاص مع «الأيام» بمناسبة عيد المسيح - نشر قبل 9 ساعة ماذا يعني أن المسيح إبن الله في العقيدة المسيحية؟ | الجزء2 من لقاء «الأيام» مع القس هاني عزيز - نشر قبل 9 ساعة السريان.. أقدم الطوائف المسيحية بالشرق الأوسط - نشر قبل 15 ساعة كل يوم جمعة - إليسا: أنا مسيحية وبحب الدين الإسلامي ومعجبة بأقوال الشيخ الشعرواي - نشر قبل 18 ساعة -مستقبل وطن- ينظم وقفة ببورسعيد لتأبين ضحايا الكنيسة البطرسية - 19:21-2016 / 12 / 23 -عيد الميلاد- يقسم الحكومة في الكويت والشؤون الإسلامية تصفه بـ-البدعة- - 12:21-2016 / 12 / 23 ميليشيا الحشد الشيعية في الحسكة مع النظام بعد ان احتلوا حلب...والعبادي يدعي أنه بريء منهم-تفاصيل - 23:20-2016 / 12 / 22 شاهد كيف اندحرت الميلشيات الإيرانية من أهم المواقع .. جيش الإسلام وفيلق الرحمن في معركة التوحد - 21:20-2016 / 12 / 22 كميل الطويل: لا أشك في صدقية بيانات داعش بخصوص برلين و الكرك و الكنيسة القبطية، و هذه أسبابي - 18:21-2016 / 12 / 22 ميليشيات -الحشد- الشيعية تستعد لاجتياح مدينة الحسكة - 17:20-2016 / 12 / 22 المعارضة الإيرانية تكشف التفاصيل الكاملة للدور الإيراني وميليشاتها الشيعية لاحتلال أحياء حلب - 11:20-2016 / 12 / 22 سياحة اللطم .. وزير سياحة الأسد يصدم السوريين بأرقام السياحة الدينية ! - 11:20-2016 / 12 / 22 كل يوم كتاب: الإخوان والقصر - 10:20-2016 / 12 / 22 د. خالد منتصر: السوفالدى علاج فيرس سي اكتشفه يهودى مصري تم طرده من مصر - 02:20-2016 / 12 / 22 كيف تنتشر الحركات السلفية في ألمانيا؟ - 22:23-2016 / 12 / 21 مسيحيون عراقيون مهجرون الى الاردن يتريثون بالعودة الى الموصل - 20:21-2016 / 12 / 21 الجالية المسلمة في برلين تكرم ضحايا الاعتداء على سوق للميلاد - 17:22-2016 / 12 / 21 تنظيم الدولة الإسلامية يستهدف عمدا المدنيين في الموصل - 17:22-2016 / 12 / 21 لحظة خروج جثمان الشهيدة رقم 26 في حادث «البطرسية» من الكنيسة - 17:21-2016 / 12 / 20 ...نادية مراد - أسيرة سابقة لدى تنظيم الدولة الإسلامية و - 11:22-2016 / 12 / 20 ...نادية مراد - أسيرة سابقة لدى تنظيم الدولة الإسلامية و - 11:22-2016 / 12 / 20 ندوة خاصة | الطائفية خصم المستقبل | 2016-12-19 - 10:22-2016 / 12 / 20 الجاليات الإسلامية في فيينا تنتفض من أجل حلب - 10:21-2016 / 12 / 20 مدير تحرير صحيفة الرأي الأردنية: واقع التيار السلفي في الأردن يهدد أمن البلاد - 05:22-2016 / 12 / 20 هل يمكن أن تكون عملية الدهس في برلين رد فعل لتنظيم -الدولة الإسلامية- على هزائمه؟ - 04:22-2016 / 12 / 20 اسلام بحيري: الأزهر الرسمي بيقول لحد دلوقتى كلمة ذمي على المسيحيين - 03:20-2016 / 12 / 20 أبو الغيط يحذر من تصريحات -غير عربية- عن حلب ويصفها بالبغيضة والطائفية - 01:22-2016 / 12 / 20 زاهى حواس: -اليهود ليس لهم أى علاقة بالفراعنة واللى بنوا الأهرام كلهم مصريين- - 22:22-2016 / 12 / 19 عمرو اديب: هذه هى صورة الإسلام فى العالم .. وأرجوكم محدش يقولى لا - 22:21-2016 / 12 / 19 قوات النخبة الروسية تواجه نفوذ ميلشيات الحرس الثوري الشيعية.. لماذا اتصل بوتين بروحاني ؟ - 21:21-2016 / 12 / 19 اخبار عربية - ختام أعمال مؤتمر تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة 2016 - 19:22-2016 / 12 / 19 هل يزال التعايش بين المسيحيين والمسلمين ممكنا في الدول العربية ؟ - 19:21-2016 / 12 / 19


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- يين الاجتماعية الديمقراطية واليسار الجذري /حدود حزب العمال ب ... / رشيد غويلب
- تطور مفهوم الوطنية في العراق (القسم الاول) / سلمان رشيد محمد الهلالي
- مؤسسة ديار المدينة المغربية مطالبة بتصحيح الخطأ / كمال آيت بن يوبا
- سأهنىء حتى الملحدين بأعيادهم ! / عبدالله محمود أبوالنجا
- - هيكارو - إذا سلقَ البيضة تحت إبطه ! / ليندا كبرييل
- قصيدة العام الجديد / صادق الحسيني
- عالم مليء بالتناقضات / هناء الديوري
- الفنان العراقي المغترب إحسان الجيزاني وفن قراءة الوجوه بين و ... / عبدالكريم ابراهيم
- خواطر لمن يعقلون – ج101 / مالك بارودي
- بعد تصاعد المد الارهابي هل نتخلى عن نضالنا المستميت من اجل ا ... / عباس الشطري

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- الميرمية تميّز جعة حواري في بيت لحم بحلول الميلاد
- الداخلية السعودية: مقتل جندي على الحدود إثر إطلاق نار من الي ...
- برطلة تشهد أول قداس لعيد الميلاد منذ عامين بعد تحريرها من &q ...
- الآلاف يحتشدون في ساحة المهد عشية عيد الميلاد
- قطار يصدم مهاجرا بالقرب من الحدود الفرنسية
- مصرع 6 أشخاص بحريق في يخت جنوبي الكويت
- أهم 10 أحداث رئيسية سيشهدها العالم في 2017
- مويس يعود إلى أولد ترافورد للمرة الأولى منذ إقالته
- السيسي يتمالك نفسه ويحبس دموعه
- تبرير القاهرة لسحب قرارها من مجلس الأمن

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - المسيحيون يحتفلون بولادة السيد المسيح في باحة كنيسة المهد