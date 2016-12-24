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2016 / 12 / 24 - كل يوم جمعة - إليسا: الفنانين مش بيحبوا يعبروا عن آرائهم السياسية




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الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - كل يوم جمعة - إليسا: الفنانين مش بيحبوا يعبروا عن آرائهم السياسية