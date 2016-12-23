أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء اليسار - يوتيوب التمدن - نجل عبد الناصر يحتفل بتدشين تمثال والده.. وأهالى بورسعيد يهتفون للزعيم الراحل













2016 / 12 / 23 - نجل عبد الناصر يحتفل بتدشين تمثال والده.. وأهالى بورسعيد يهتفون للزعيم الراحل




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء اليسار


نجل عبد الناصر يحتفل بتدشين تمثال والده.. وأهالى بورسعيد يهتفون للزعيم الراحل - نشر قبل 28 دقيقة تقليص الإنفاق الرأسمالي واستهداف القطاعات الخدمية - نشر قبل 21 ساعة كيف أثرت تقلبات أسعار النفط على الإنفاق الرأسمالي في السعودية - 11:21-2016 / 12 / 22 مظاهرة لأنصار اليمين المتطرف ببرلين ضد الأجانب والمسلمين - 03:21-2016 / 12 / 22 كلمة د حمد الا?نصاري من ندوة التيار التقدمي الكويتي حول التحديات التي تواجه دولة الكويت - 02:22-2016 / 12 / 22 كلمة علي العوضي من ندوة التيار التقدمي الكويتي حول التحديات التي تواجه دولة الكويت - 02:22-2016 / 12 / 22 رئيس الغرف التجارية ببورسعيد: السيسى أول رئيس يحتفل بعيد المحافظة بعد عبد الناصر - 01:21-2016 / 12 / 22 اليمين المتطرف في أوروبا يُحوِّل هجوم برلين إلى ذخيرة سياسية لقصف خصومه - 19:23-2016 / 12 / 21 ندوة التحديات التي تواجه دولة الكويت - التيار التقدمي الكويتي - 18:22-2016 / 12 / 21 ندو التحديات التي تواجه دولة الكويت - 18:22-2016 / 12 / 21 Socialism 2016: Who-s afraid of LeonTrotsky? - 23:22-2016 / 12 / 20 Socialism 2016: Capitalism vs Corbynomics - Hannah Sell - 20:21-2016 / 12 / 20 Socialism 2016: Socialists and the EU free movement debate - 20:21-2016 / 12 / 20 Socialism 2016: Isai Pryia, Tamil Solidarity - 13:22-2016 / 12 / 20 Socialism 2016: Zoe Brunswick, medical student - 13:22-2016 / 12 / 20 Socialism 2016 Forum: defending refugees, fighting deportations - 13:22-2016 / 12 / 20 Socialism 2016: Nancy Taaffe, Socialist Party and housing activists - 13:22-2016 / 12 / 20 Socilaism 2016: Paul Murphy TD - 13:22-2016 / 12 / 20 Socialism 2016: Hannah Sell Sunday Rally - 13:22-2016 / 12 / 20 خالد علي في جلسة «تيران وصنافير»: هنجوع يا سعودية ومش هتاخدوا الأرض - 16:21-2016 / 12 / 19 الحزب الاشتراكي الفرنسي يعلن عن أسماء مرشحيه للانتخابات التمهيدية - 09:21-2016 / 12 / 18 تفجير قيصري يفاقم التوتر في تركيا بعد اتهام اردوغان لحزب العمال الكردستاني بالوقوف وراءه - 21:21-2016 / 12 / 17 الرئيس التركي يتهم حزب العمال الكردستاني بعملية التفجير بمدينة قيصري - 16:21-2016 / 12 / 17 الرئيس التركي يتهم حزب العمال الكردستاني بعملية التفجير بمدينة قيصري - 16:21-2016 / 12 / 17 التضخم ينهك كاهل الفقراء في فنزويلا | الأخبار - 20:22-2016 / 12 / 16 مؤتمر صحفي للدكتور قدري جميل 16/12/2016 - 20:22-2016 / 12 / 16 اقتراب موعد الانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي الفرنسي وفالس يتصدر التوقعات - 16:22-2016 / 12 / 16 من يخوض سباق الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي؟ - 15:21-2016 / 12 / 16 سباق الانتخابات التمهيدية الفرنسية ينطلق لاختيار مرشح اليسار للسباق الرئاسي - 18:22-2016 / 12 / 15 بعد 50 سنة ضابط رفيع في الكي جي بي يكشف أسرار التحضير للقاء سري بين إشكول وعبد الناصر قبيل حرب 1967 - 22:21-2016 / 12 / 14 مبادرة إطلاق اسم فيدل كاسترو على جبل في القوقاز - 17:21-2016 / 12 / 14 صباح العربية في موناكو إمارة اليخوت و القصور و الأغنياء - 12:21-2016 / 12 / 14 Socialism 2016: Sean Hoyle, RMT president, speaking at the Saturday rally - 09:21-2016 / 12 / 14 Socialism 2016: Chris Baugh, PCS, speaking at the Saturday Rally - 09:21-2016 / 12 / 14


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- الكورد و مرحلة مابعد تحرير الحلب / عماد علي
- حلب يا كأس الراح وشفاء الجراح .. وبصقة كبرى في وجه جهاد النك ... / بلال فوراني
- الجزء الثاني من الرواية: القاف 1 / دلور ميقري
- القدس وقنديل متبتل / نافذ الرفاعي
- فصل الخطاب في الموقف من تحرير حلب / محمود فنون
- إشكالية الأخلاق عند -العضو- اليساري / محمد محسن عامر
- عشبة الأبدية قصة قصيرة / يعقوب زامل الربيعي
- الكراهية فريضة إسلامية هكذا قوله وليس قولنا,مين هذا بلا قافي ... / عبد الحكيم عثمان
- التسلط الإسرائيلي على بني إسماعيل (التوراة سفر القضاة إصحاح) ... / طلعت خيري
- مسرحية (كشف الذمم) .. عرض نهاية العام ..! / علي فهد ياسين

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- مسؤولون: طائرة ليبية يحتمل أنها مختطفة هبطت في مالطا
- المرصد: مقتل امرأة في قصف للفصائل المعارضة على حلب
- الشرعي يكتب.. الإرهاب: تحد عالمي
- تفاصيل مقتل العماري منفذ هجوم برلين في ميلانو
- فقدان 90 شخصا بغرق قاربين مقابل سواحل إيطاليا
- الجيش السوري يستعيد كامل مدينة حلب
- اللقطات الأولى بعد مقتل العماري على يد الشرطة الإيطالية
- اشتداد المعارك على الحدود اليمنية السعودية
- بوتين: عناصر هدامة اخترقت مؤسسات الدولة التركية بشكل عميق
- سعر النفط ينخفض لكنه يبقى قرب أعلى مستوياته

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء اليسار - يوتيوب التمدن - نجل عبد الناصر يحتفل بتدشين تمثال والده.. وأهالى بورسعيد يهتفون للزعيم الراحل