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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - -عيد الميلاد- يقسم الحكومة في الكويت والشؤون الإسلامية تصفه بـ-البدعة-
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2016 / 12 / 23 - -عيد الميلاد- يقسم الحكومة في الكويت والشؤون الإسلامية تصفه بـ-البدعة-
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - -عيد الميلاد- يقسم الحكومة في الكويت والشؤون الإسلامية تصفه بـ-البدعة-