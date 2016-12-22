الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - ميليشيا الحشد الشيعية في الحسكة مع النظام بعد ان احتلوا حلب...والعبادي يدعي أنه بريء منهم-تفاصيل