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2016 / 12 / 22 - الأمم المتحدة تشكل فريقا لإعداد قضايا بشأن جرائم الحرب في سوريا




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - الأمم المتحدة تشكل فريقا لإعداد قضايا بشأن جرائم الحرب في سوريا