أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - ميليشيات -الحشد- الشيعية تستعد لاجتياح مدينة الحسكة













2016 / 12 / 22 - ميليشيات -الحشد- الشيعية تستعد لاجتياح مدينة الحسكة




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العلمانية


ميليشيا الحشد الشيعية في الحسكة مع النظام بعد ان احتلوا حلب...والعبادي يدعي أنه بريء منهم-تفاصيل - نشر قبل 2 ساعة شاهد كيف اندحرت الميلشيات الإيرانية من أهم المواقع .. جيش الإسلام وفيلق الرحمن في معركة التوحد - نشر قبل 4 ساعة كميل الطويل: لا أشك في صدقية بيانات داعش بخصوص برلين و الكرك و الكنيسة القبطية، و هذه أسبابي - نشر قبل 7 ساعة ميليشيات -الحشد- الشيعية تستعد لاجتياح مدينة الحسكة - نشر قبل 8 ساعة المعارضة الإيرانية تكشف التفاصيل الكاملة للدور الإيراني وميليشاتها الشيعية لاحتلال أحياء حلب - نشر قبل 14 ساعة سياحة اللطم .. وزير سياحة الأسد يصدم السوريين بأرقام السياحة الدينية ! - نشر قبل 14 ساعة كل يوم كتاب: الإخوان والقصر - نشر قبل 15 ساعة د. خالد منتصر: السوفالدى علاج فيرس سي اكتشفه يهودى مصري تم طرده من مصر - نشر قبل 23 ساعة كيف تنتشر الحركات السلفية في ألمانيا؟ - 22:23-2016 / 12 / 21 مسيحيون عراقيون مهجرون الى الاردن يتريثون بالعودة الى الموصل - 20:21-2016 / 12 / 21 الجالية المسلمة في برلين تكرم ضحايا الاعتداء على سوق للميلاد - 17:22-2016 / 12 / 21 تنظيم الدولة الإسلامية يستهدف عمدا المدنيين في الموصل - 17:22-2016 / 12 / 21 لحظة خروج جثمان الشهيدة رقم 26 في حادث «البطرسية» من الكنيسة - 17:21-2016 / 12 / 20 ...نادية مراد - أسيرة سابقة لدى تنظيم الدولة الإسلامية و - 11:22-2016 / 12 / 20 ...نادية مراد - أسيرة سابقة لدى تنظيم الدولة الإسلامية و - 11:22-2016 / 12 / 20 ندوة خاصة | الطائفية خصم المستقبل | 2016-12-19 - 10:22-2016 / 12 / 20 الجاليات الإسلامية في فيينا تنتفض من أجل حلب - 10:21-2016 / 12 / 20 مدير تحرير صحيفة الرأي الأردنية: واقع التيار السلفي في الأردن يهدد أمن البلاد - 05:22-2016 / 12 / 20 هل يمكن أن تكون عملية الدهس في برلين رد فعل لتنظيم -الدولة الإسلامية- على هزائمه؟ - 04:22-2016 / 12 / 20 اسلام بحيري: الأزهر الرسمي بيقول لحد دلوقتى كلمة ذمي على المسيحيين - 03:20-2016 / 12 / 20 أبو الغيط يحذر من تصريحات -غير عربية- عن حلب ويصفها بالبغيضة والطائفية - 01:22-2016 / 12 / 20 زاهى حواس: -اليهود ليس لهم أى علاقة بالفراعنة واللى بنوا الأهرام كلهم مصريين- - 22:22-2016 / 12 / 19 عمرو اديب: هذه هى صورة الإسلام فى العالم .. وأرجوكم محدش يقولى لا - 22:21-2016 / 12 / 19 قوات النخبة الروسية تواجه نفوذ ميلشيات الحرس الثوري الشيعية.. لماذا اتصل بوتين بروحاني ؟ - 21:21-2016 / 12 / 19 اخبار عربية - ختام أعمال مؤتمر تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة 2016 - 19:22-2016 / 12 / 19 هل يزال التعايش بين المسيحيين والمسلمين ممكنا في الدول العربية ؟ - 19:21-2016 / 12 / 19 الروهينغا.. الأقلية المسلمة الأكثر اضطهادا في العالم - 15:22-2016 / 12 / 19 تنظيم -الدولة الإسلامية- يتبنى التفجير الانتحاري في عدن - 14:21-2016 / 12 / 18 تفجير الكنيسة البطرسية.. من الفاعل؟ - 00:22-2016 / 12 / 18 ندوة خاصة | الطائفية خصم المستقبل | 2016-12-19 - 22:22-2016 / 12 / 17 مسلمون واقباط ونواب فى وقفة بالشموع لتأبين الشهداء أمام الكنيسة البطرسية - 21:21-2016 / 12 / 17 شاهد.. قتلى للميليشيات الشيعية بانفجار سيارة بحي الميدان بدمشق..واستئناف عملية الإجلاء في حلب - 17:20-2016 / 12 / 17 قالوا: عن الكنائس في مصر.. ونقل سفارة أمريكا للقدس - 11:22-2016 / 12 / 17 بما ترثه من غدر ونقض للعهود..الميليشيات الشيعية تختطف قافلة لمهجري حلب وتعدم 15 شخصا ميدانيا - 11:21-2016 / 12 / 17 بالفيديو.. زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانى: أشكر شيخ الأزهر لشجب العملية الإرهابية - 10:21-2016 / 12 / 17 بالفيديو.. نتيجة الكنيسة البطرسية تشير إلى يوم الحادث الإرهابى - 10:21-2016 / 12 / 17 بالفيديو.. زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانى يعرب عن سعادته بالقبض على منفذى تفجير الكنيسة - 09:21-2016 / 12 / 17 بالفيديو.. شومان: الإرهاب يحاول الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين.. والأديان بريئة منه - 09:21-2016 / 12 / 17 بالفيديو.. شاهد أول لقطات لترميم الكنيسة البطرسية من أثار التفجير الإرهابى - 09:21-2016 / 12 / 17 بالفيديو.. زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانى يتفقد الكنيسة البطرسية - 08:21-2016 / 12 / 17


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- الرياضة العربية عام 2016 / د عباس الجراح
- جنود داعش بين الاهالي / محمد سيف المفتي
- نادي لولابلانا السلوفيني بطل بطولة أبو ظبي العالمية لكرة الس ... / عبد العزيز فرج عزو
- على يمين القلب /نقود انثوية 27/مفيدة بلحودي* اولا * / سعد محمد مهدي غلام
- على يمين القلب/ نقود انثوية 27/مفيدة بلحودي / سعد محمد مهدي غلام
- نحن والميلاد: / فلورنس غزلان
- كُدْتُ أغرق في فنجان ! / ليندا كبرييل
- المعارضة التي قصمت ظهر الثورة / سلمان ابراهيم الخليل
- 179 دماء لن تجف- موسوعة شهداء العراق الحلقة التاسعة والسبعون ... / القاضي منير حداد
- سؤال يحتاج لإجابة: لماذا لم نتحرر من الاحتلال بعد 68 عاما؟ / ريهام عودة

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- عراقي ينتمي لداعش يواجه الترحيل من سويسرا
- طنجة //عمال أمانور يتضامنون مع عمال سيتلوم المعتصمين ويحتجون ...
- أحكام السجن بحق النائب الكويتي دشتي تصل إلى 42 عاما ونصف
- أهم أحداث الاقتصاد الروسي لعام 2016
- ضهر البيدر: الكارثة المرورية!
- «موقف» كفرنبرخ للنفايات: مطمرٌ مُعرّض للانهيار
- وزير مكافحة الفساد.. حسب «الجو.. والموجود»
- يوسف عبد لكي: المحرّم يحرضني أكثر على الإقدام على الرسم العا ...
- التعذيب في لبنان: ممارسة «طبيعية» متفشية
- الجيش السوري يعلن حلب «مدينة آمنة»

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - ميليشيات -الحشد- الشيعية تستعد لاجتياح مدينة الحسكة