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|الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - نمو الاقتصاد الامريكي في الربع الثالث بمعدل 3.5% - economy
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2016 / 12 / 22 - نمو الاقتصاد الامريكي في الربع الثالث بمعدل 3.5% - economy
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|الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - نمو الاقتصاد الامريكي في الربع الثالث بمعدل 3.5% - economy