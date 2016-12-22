أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - نائب مستقبل وطن: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعمدة الاقتصاد المصرى













2016 / 12 / 22 - نائب مستقبل وطن: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعمدة الاقتصاد المصرى




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الاقتصاد


بالفيديو.. أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 610 - نشر قبل 12 دقيقة اقتصاد الصباح 22/12/2016 - نشر قبل 1 ساعة على مصيلحى: نعيش أزمة اقتصادية.. وعلى الحكومة إخبارنا إلى أين نحن ذاهبون - نشر قبل 13 ساعة نائب مستقبل وطن: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعمدة الاقتصاد المصرى - نشر قبل 13 ساعة م. أسامة الشاهد لـ كل يوم: البنوك واقفة الحسابات والتسهيلات مع الشركات - نشر قبل 15 ساعة محمود الشوربجي لـ كل يوم: البنوك بدأت تطالبنا بالشيكات ووقفت التحويلات والتعاملات - نشر قبل 15 ساعة نهاد خطاب لـ كل يوم: الدولارات اللى وفرتها البنوك هى أخذتها من الصرافات مش من البنك المركزي - نشر قبل 15 ساعة ...عمر حابس: الجزائر ستدخل بقوة اقتصاديا في البعد الأفري - نشر قبل 18 ساعة ألبانيا تسعى لاستيراد النفايات لإنعاش الاقتصاد!! - نشر قبل 18 ساعة النشرة الاقتصادية الثانية 2016/12/21 - نشر قبل 19 ساعة لماذا ارتفعت صادرات الويسكي الأسكتلندية 3 مرات في الفترة الأخيرة؟ - نشر قبل 20 ساعة عقارات المخازن والمستودعات في الخليج - نشر قبل 21 ساعة بالفيديو.. أحمد بسيونى .. قرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة تصب بمصلحة المواطن - نشر قبل 23 ساعة النشرة الاقتصادية الأولى 2016/12/21 - نشر قبل 23 ساعة بالفيديو..تراجع أسعار الذهب 20 جنيها وعيار 21 يسجل 610 - 13:21-2016 / 12 / 21 النشرة الاقتصادية الثانية 2016/12/20 - 22:21-2016 / 12 / 20 عمرو اديب: لازم يكون عندنا مهندسين اقتصاديين .. مش هنعيش على البركة - 21:21-2016 / 12 / 20 النشرة الاقتصادية الأولى 2016/12/20 - 16:21-2016 / 12 / 20 استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 613 جنيها للجرام - 14:21-2016 / 12 / 20 بالفيديو..ارتفاع أسعار الذهب 17 جنيها.. وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام - 14:21-2016 / 12 / 20 هذا الصباح- تراجع اقتناء الذهب في سلطنة عمان - 12:21-2016 / 12 / 20 هذا الصباح-زراعة الكاكاو وإنتاجه في أفريقيا - 11:22-2016 / 12 / 20 كاتب ومحلل سياسي أردني: الأردن تنافس مع تونس على -إنتاج- الإرهابيين - 06:22-2016 / 12 / 20 النشرة الاقتصادية الثانية 2016/12/19 - 19:21-2016 / 12 / 19 ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية وعيار 21 يسجل 605 جنيهاتالإثنين - 16:22-2016 / 12 / 19 النشرة الاقتصادية الأولى - 13:21-2016 / 12 / 19 أخبار اقتصادية: توقيع إتفاقية بناء أول قمر صناعي بيئي من نوعه في دبي - 19:22-2016 / 12 / 18 النشرة الاقتصادية الأولى 2016/12/18 - 18:22-2016 / 12 / 18 النشرة الاقتصادية الأولى 2016/12/11 - 17:22-2016 / 12 / 18 البورصة تربح 5.5 مليار جنيه بعد مرور ساعتين من بدء جلسة التداول - 15:21-2016 / 12 / 18 عجز معظم الأسر عن الاحتفال بأعياد الميلاد لتدهور الاقتصاد - 15:21-2016 / 12 / 18 أسعار الذهب اليوم الأحد 18/12/2016 فى مصر بالأسواق والمحلات - 13:22-2016 / 12 / 18 السودان.. تطوير إنتاج الحبوب الزيتية - 11:22-2016 / 12 / 18 حوار مع الروائي السوري خيري الذهبي - 08:21-2016 / 12 / 18 النشرة الاقتصادية الثانية 17/12/2016 - 23:21-2016 / 12 / 17 العصر الذهبي للعلوم-الطب - 21:21-2016 / 12 / 17 الاقتصاد والناس- مشروع الجزيرة السوداني كيف كان وكيف أصبح؟ - 19:21-2016 / 12 / 17 استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 590 جنيها - 13:21-2016 / 12 / 17 اقتصاد الصباح 17/12/2016 - 13:21-2016 / 12 / 17 فوق السلطة-ترمب شخصية العام بمجلة التايم رغم المنافسة العربية - 19:21-2016 / 12 / 16


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- الشجاعة مقرون بها عطب / جواد بولس
- دم عبثي ...يكتب قصيدتي وهزيمتي / خورشيد الحسين
- السلطة و التسلط الديني وسؤال المثقف / ياسير بلهيبة
- الثبات الانفعالى والطريق الى السعاده الحقيقيه / محمد شوقى السيد
- المرأة في عيون الذكر العربي / ناجح شاهين
- كارثة وبالقانون . المتلاعبون بالعقول .. خبراء أم لصوص ؟ / طلال سيف
- كيف ولماذا هزمنا امام صدام حسين؟ (8) نهاية الشيوعية الحزبية ... / عبدالامير الركابي
- العيش كما في مقبرة / كمال تاجا
- رثاء قلب / مصطفى درويش
- تفاوت اللحظة !.. / يعقوب زامل الربيعي

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- أمريكي يُسجن بالخطأ 31 عاما.. والتعويض 75 دولارا
- من هو التونسي أنيس عامري المشتبه به في عملية الدهس ببرلين؟
- مصادر أمريكية: روسيا اختبرت سلاحا مضادا للأقمار الصناعية
- حرية التعبير في أسبوع العدد – 620
- العراق: 23 قتيلا على الأقل في تفجير ثلاث سيارات مفخخة استهدف ...
- ترامب يجتمع برئيسي بوينغ ولوكهيد لبحث أسعار الطائرة الرئاسية ...
- العاهل السعودي يصدر مرسوما بالميزانية الجديدة.. والعجز 198 م ...
- الملك سلمان: الميزانية تأتي في ظروف شديدة التقلب.. واقتصادنا ...
- المحكمة تقر بذنب كاراولوفا في محاولة الانضمام إلى منظمة إرها ...
- دراجات نارية روسية في أسواق الولايات المتحدة

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - نائب مستقبل وطن: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعمدة الاقتصاد المصرى