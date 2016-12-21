أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الرياضة - يوتيوب التمدن - كلمة النائب رياض العدساني من جلسة الرياضة: شمعنى الكويت تم إيقافها؟ لأن هناك شكوى صدرت من الكويت













2016 / 12 / 21 - كلمة النائب رياض العدساني من جلسة الرياضة: شمعنى الكويت تم إيقافها؟ لأن هناك شكوى صدرت من الكويت




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الرياضة


كلمة محمد هايف من جلسة الرياضة: هذا خلل كبير بالدولة.. أن يكون هناك أشخاص أقوى منها أوقفوا الرياضة - نشر قبل 15 ساعة كلمة النائب رياض العدساني من جلسة الرياضة: شمعنى الكويت تم إيقافها؟ لأن هناك شكوى صدرت من الكويت - نشر قبل 17 ساعة كلمة النائب عبدالله الرومي من جلسة الرياضة: هذه الأمور لا تُحل بـ-العزايم وطالبك أحب خشمك- - نشر قبل 17 ساعة سليمان العدساني يشرح بالوثائق -كيف تم إيقاف النشاط الرياضي- من جلسة الرياضة 21-12-2016 - نشر قبل 18 ساعة كلمة النائب مرزوق الخليفة الشمري من جلسة الرياضة 21-12-2016 - نشر قبل 19 ساعة مرزوق الغانم: حاولت إلتزام الحياد في جلسة الرياضة ويدي ممدودة لجميع الأطراف لحل هذه الأزمة - نشر قبل 20 ساعة وليد الطبطبائي: رغم حساسية جلسة الرياضة إلا أن الرئيس مرزوق الغانم أدارها بكفاءة وحيادية وحكمة - نشر قبل 22 ساعة محمد الدلال: التشريعية لم تنتهي من قانون الرياضة لأن الإقتراح وصلنا قبل يومين.. ولحد يزايد على أحد - نشر قبل 23 ساعة بيان وزير الشباب سلمان الحمود من جلسة الرياضة 21-12-2016 - نشر قبل 23 ساعة النائب صفاء الهاشم من جلسة الرياضة: سنين واحنا نغني أوه يالأزرق ليش تحولت وصارت آه يالأزرق؟ - نشر قبل 24 ساعة النائب عبدالله الرومي من جلسة الرياضة: حال الرياضة الآن هو نتيجة محاربتكم لأهل الكويت سنة 79 - نشر قبل 24 ساعة كل يوم - أبطال مسلسل يوسف الشريف الجديد - 01:21-2016 / 12 / 21 بالفيديو.. فريق سلة الأهلى أبطال أفريقيا فى ضيافة -اليوم السابع- - 16:22-2016 / 12 / 18 وزير الشباب والرياضة يكرم بطلات العالم في «الإسكواش» - 16:21-2016 / 12 / 18 وزير الطيران لـ كل يوم: تم التنسيق مع الجانب الفرنسي قبل إصدار معلومات عن الطائرة المنكوبة - 23:20-2016 / 12 / 17 كل يوم: المئات يشاركون في ماراثون لدعم مستشفى أبو الريش - 23:20-2016 / 12 / 17 «دريفتات» في استاد القاهرة ببطولة «RevItUp» في نسختها الأولى - 19:21-2016 / 12 / 17 في موريتانيا.. أبطال رياضيون مقعدون غاب عنهم التكريم ويعيشون على الهامش - 16:22-2016 / 12 / 16 انطلاق ماراثون “الحق فى العمل” لتدشين لجنة دمج الإعاقة - 15:21-2016 / 12 / 16 بوتين وآبي يشاهدان استعراضا لرياضة الجودو في طوكيو - 15:21-2016 / 12 / 16 وصول وزير الشباب والرياضة استعدادا لانطلاق ماراثون زايد - 07:21-2016 / 12 / 16 عناصر نسائية وكلاب بوليسية لتأمين ماراثون زايد الخيرى بالتجمع - 06:21-2016 / 12 / 16 مشجع أهلاوى يطالب آخر نيجيرى بعدم أستفزاز الجمهور بصفارات البافانا ببطولة السلة - 20:21-2016 / 12 / 15 تعرفوا على شطرنج الملاكمة - 13:21-2016 / 12 / 15 بالفيديو.. سفير الإمارات: اقامة ماراثون زايد الخيرى بمصر دليل على العلاقات الوطيدة - 00:22-2016 / 12 / 15 بالفيديو.. وزير الرياضة: المجتمع المصرى مهتم بإقامة ماراثون زايد الخيرى بشكل سنوى - 23:21-2016 / 12 / 14 بالفيديو .. بوشلاخ: مليون جنيه جوائز ماراثون زايد الخيرى - 23:21-2016 / 12 / 14 بالفيديو .. وزير الرياضة: عودة الجماهير غير مرتبطة بالأحداث الإرهابية الأخيرة - 23:21-2016 / 12 / 14 بالفيديو.. أشتباكات بين عدد من جمهور الأهلى وجمهور الأفريقي التونسى ببطولة السلة - 22:21-2016 / 12 / 14 بالفيديو.. الأهلى يفوز على بياك الكاميرونى ويتأهل لنصف نهائى البطولة الأفريقية للسلة - 21:22-2016 / 12 / 14 كاس العالم للاندية 2016 : ريال مدريد المرشح الاكبر للتتويج باللقب - 21:22-2016 / 12 / 13 استمرار فعاليات ختام البطولة الأفريقية لرفع الأثقال - 17:23-2016 / 12 / 13 ست الحسن - انطلاق ماراثون الكراسي المتحركة بمركز شباب الجزيرة - 15:21-2016 / 12 / 13 هذا الصباح - ماراثون نسائي بمنطقة باميان الأفغانية - 13:21-2016 / 12 / 13 الجزائري رياض محرز أفضل لاعب كرة قدم إفريقي - العالم هذا المساء - 13:21-2016 / 12 / 13 زيادة عدد منتخبات المونديال.. من المستفيد؟ - 04:22-2016 / 12 / 13


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- منشور المواطنة للملا روحاني / فلاح هادي الجنابي
- الشجاعة مقرون بها عطب / جواد بولس
- دم عبثي ...يكتب قصيدتي وهزيمتي / خورشيد الحسين
- السلطة و التسلط الديني وسؤال المثقف / ياسير بلهيبة
- الثبات الانفعالى والطريق الى السعاده الحقيقيه / محمد شوقى السيد
- المرأة في عيون الذكر العربي / ناجح شاهين
- كارثة وبالقانون . المتلاعبون بالعقول .. خبراء أم لصوص ؟ / طلال سيف
- كيف ولماذا هزمنا امام صدام حسين؟ (8) نهاية الشيوعية الحزبية ... / عبدالامير الركابي
- العيش كما في مقبرة / كمال تاجا
- رثاء قلب / مصطفى درويش

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- أمريكي يُسجن بالخطأ 31 عاما.. والتعويض 75 دولارا
- من هو التونسي أنيس عامري المشتبه به في عملية الدهس ببرلين؟
- مصادر أمريكية: روسيا اختبرت سلاحا مضادا للأقمار الصناعية
- حرية التعبير في أسبوع العدد – 620
- العراق: 23 قتيلا على الأقل في تفجير ثلاث سيارات مفخخة استهدف ...
- ترامب يجتمع برئيسي بوينغ ولوكهيد لبحث أسعار الطائرة الرئاسية ...
- العاهل السعودي يصدر مرسوما بالميزانية الجديدة.. والعجز 198 م ...
- الملك سلمان: الميزانية تأتي في ظروف شديدة التقلب.. واقتصادنا ...
- المحكمة تقر بذنب كاراولوفا في محاولة الانضمام إلى منظمة إرها ...
- دراجات نارية روسية في أسواق الولايات المتحدة

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الرياضة - يوتيوب التمدن - كلمة النائب رياض العدساني من جلسة الرياضة: شمعنى الكويت تم إيقافها؟ لأن هناك شكوى صدرت من الكويت