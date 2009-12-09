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الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - مكتبة التمدن - الخدمات ليست من الإنتاج بل في خدمة الإنتاج - فؤاد النمري












الخدمات ليست من الإنتاج بل في خدمة الإنتاج

فؤاد النمري


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الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - مكتبة التمدن - الخدمات ليست من الإنتاج بل في خدمة الإنتاج - فؤاد النمري