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|الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - مكتبة التمدن - الخدمات ليست من الإنتاج بل في خدمة الإنتاج - فؤاد النمري
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الخدمات ليست من الإنتاج بل في خدمة الإنتاج
لإنزال الكتاب-البحث نرجو النقر على الرابط أدناه:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=570319
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|الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - مكتبة التمدن - الخدمات ليست من الإنتاج بل في خدمة الإنتاج - فؤاد النمري