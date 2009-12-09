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الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - مكتبة التمدن - العمال والثقافة البروليتارية...رؤية تروتسكي للادب والثورة. - ماجد الشمري












العمال والثقافة البروليتارية...رؤية تروتسكي للادب والثورة.

ماجد الشمري


لإنزال الكتاب-البحث نرجو النقر على الرابط أدناه:



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=569789



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الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - مكتبة التمدن - العمال والثقافة البروليتارية...رؤية تروتسكي للادب والثورة. - ماجد الشمري