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|الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - مكتبة التمدن - العمال والثقافة البروليتارية...رؤية تروتسكي للادب والثورة. - ماجد الشمري
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العمال والثقافة البروليتارية...رؤية تروتسكي للادب والثورة.
لإنزال الكتاب-البحث نرجو النقر على الرابط أدناه:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=569789
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|الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - مكتبة التمدن - العمال والثقافة البروليتارية...رؤية تروتسكي للادب والثورة. - ماجد الشمري