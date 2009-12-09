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البرنامج السياسي ل (الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي)

الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي


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http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=569041



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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مكتبة التمدن - البرنامج السياسي ل (الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي) - الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي