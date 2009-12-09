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الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - مكتبة التمدن - معوقات نمو الأبنية المدنية في الأردن - صالح أبو طويلة












معوقات نمو الأبنية المدنية في الأردن

صالح أبو طويلة


لإنزال الكتاب-البحث نرجو النقر على الرابط أدناه:



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=567621



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الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - مكتبة التمدن - معوقات نمو الأبنية المدنية في الأردن - صالح أبو طويلة