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الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - مكتبة التمدن - الصديقان العزيزان أ.د ناجي صادق شراب و أ.د أسامة محمد أبو نحل المحترمين - غازي الصوراني












الصديقان العزيزان أ.د ناجي صادق شراب و أ.د أسامة محمد أبو نحل المحترمين

غازي الصوراني


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http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=567183



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الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - مكتبة التمدن - الصديقان العزيزان أ.د ناجي صادق شراب و أ.د أسامة محمد أبو نحل المحترمين - غازي الصوراني