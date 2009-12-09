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|الصفحة الرئيسية - ملف 1 ايار- ماي عيد العمال العالمي 2017- الذكرى المئوية لانطلاق ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا - مكتبة التمدن - هل تجد ثورة 1917 من يحيي ذكراها؟ - ايميليا كوستوفا
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هل تجد ثورة 1917 من يحيي ذكراها؟
لإنزال الكتاب-البحث نرجو النقر على الرابط أدناه:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=546992
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|الصفحة الرئيسية - ملف 1 ايار- ماي عيد العمال العالمي 2017- الذكرى المئوية لانطلاق ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا - مكتبة التمدن - هل تجد ثورة 1917 من يحيي ذكراها؟ - ايميليا كوستوفا