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عن الديموقراطية – كارل بوبر

إبراهيم جابر أبوساق


لإنزال الكتاب-البحث نرجو النقر على الرابط أدناه:



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=547601



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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مكتبة التمدن - عن الديموقراطية – كارل بوبر - إبراهيم جابر أبوساق