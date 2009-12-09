أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مكتبة التمدن - مقبرة الأشباح - محمد يوب















مقبرة الأشباح

محمد يوب


لإنزال الكتاب-البحث نرجو النقر على الرابط أدناه:



https://drive.google.com/file/d/0B3I6314LwUKQU1dYLUtSVk1UY1k/view



Next Previous

تعليقات الفيسبوك


كتب-ابحاث من نفس المحور:
الادب والفن




قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة السلطة وتيمة الحق)
محمد بقوح

مقبرة الأشباح
محمد يوب

نشأة المسرح العربي الحديث
رياض كامل

ايام الكرم
مارينا سوريال

كتاب -رواية السجن الفلسطينية-
رائد الحواري

شعرية المسرح بين النظرية والإبداع
أبو الحسن سلام

قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم
رياض كامل

نحو الزمن إلا خطوة
رولا الخش

موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان -
الحسن علاج

الاشتباك
سعادو أبو عراق

بورخيس-كاتب على الحافة
بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت

السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين
رائد الحواري

ذهان Psychoses
رويدة سالم

الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية
ابراهيم محمد

وصايا الجامعة وحكاية ابي
سمير عبد الرحيم اغا

عن الشاعر الكبير ماياكوفسكي
عبد الله حبه

البيئة العربية في مسرح لوركا ..دراسة في النقد المقارن
أحمد صقر

مباديء الشهوة
أحمد الخيّال

(سيرة المعتوه (رواية
المولدي ضو

نزع سلاح الآلهة: المسيحية والإسلام من منظور فريضة اللاعنف
عبد الحسين شعبان

ادعم مكتبة التمدن من خلال  إيجاد الكتب الجيدة وإرسالها الينا
إضافة كتاب إلى مكتبة التمدن

محمد يوب
- مقبرة الأشباح / محمد يوب

المزيد.....
اخر الكتب والابحاث
- النظرية الاقتصادية الماركسية الجزء الاول / ارنست ماندل
- النظرية الاقتصادية الماركسية الجزء الثاني / ارنست ماندل
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- النساء والفقر في زمن العولمة / فرانسين مستروم
- تحرر النساء بين المفهومين الليبرالي والماركسي / اليسار الثوري في مصر
- أزمة النظام الرأسمالي / سمير أمين
- معطيات وأرقام إحصائية حول الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية في ق ... / غازي الصوراني
- عجز المثقف وخيانته..مقدمة لتحليل سوسيواقتصادي / مجدى عبد الهادى
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- إلى الثورة البلشفية العظمى في عيدها المئوي - راهنية الماركسي ... / نجاة طلحة

المزيد.....
اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- مقاومة مشروع ترامب! / كاترينا هويفل
- صحافة الحزب - البلشفية طريق الثورة / آلان وودز
- هل تجد ثورة 1917 من يحيي ذكراها؟ / ايميليا كوستوفا
- أزمة المواطن السوري في عامها السادس / جاك ساموئيل
- الى معاليكم / محمد سيف المفتي
- رجل من تمر ... أمرأة من عنب / عباس علي العلي
- نحنُ العوام .!! / رائد عمر العيدروسي
- السيف والجرح / شعوب محمود علي
- تعريفات لفهم الدولة الإسلامية / سعادة أبو عراق
- خياطون ..... / عارف معروف

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- رئيس شركة أوبر يستقيل من مجلس استشاري لترامب
- إدارة ترامب تخفف لهجتها بشأن أنشطة الاستيطان الإسرائيلي
- تيلرسون يبدأ عمله وسط زوابع إدارة ترمب
- الأخبار اللبنانية: 6000 شخص غادروا لبنان للقتال ضمن صفوف داع ...
- الرئيس التونسي يستقبل أرملة الشهيد شكري بلعيد قصر قرطاج
- في ندوة الشيوعي المصري: 25 يناير ثورة شعب لم يعد قابلاً لاست ...
- رويترز: الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران
- البيت الأبيض: بناء المستوطنات الإسرائيلية قد لا يفيد السلام ...
- يايا توريه يعود إلى صفوف سيتي في دوري الأبطال
- مقتل ضابط بالحرس الثوري الإيراني بمعارك في حمص

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مكتبة التمدن - مقبرة الأشباح - محمد يوب