جورج لابيكا يُقدِّم لكرَّاس لينين: -الدفتر الأزرق

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|الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - مكتبة التمدن - جورج لابيكا يُقدِّم لكرَّاس لينين: -الدفتر الأزرق- - حسان خالد شاتيلا
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جورج لابيكا يُقدِّم لكرَّاس لينين: -الدفتر الأزرق-
لإنزال الكتاب-البحث نرجو النقر على الرابط أدناه:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=545721
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|الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - مكتبة التمدن - جورج لابيكا يُقدِّم لكرَّاس لينين: -الدفتر الأزرق- - حسان خالد شاتيلا