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|الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - مكتبة التمدن - النظرية المادية الجدلية للمعرفة من خلال كراستي ماو : - في الممارسة العملية - و - من أين تأتي الأفكار الصحيحة - - الشرارة
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النظرية المادية الجدلية للمعرفة من خلال كراستي ماو : - في الممارسة العملية - و - من أين تأتي الأفكار الصحيحة -
لإنزال الكتاب-البحث نرجو النقر على الرابط أدناه:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=545067
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|الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - مكتبة التمدن - النظرية المادية الجدلية للمعرفة من خلال كراستي ماو : - في الممارسة العملية - و - من أين تأتي الأفكار الصحيحة - - الشرارة