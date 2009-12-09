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الصفحة الرئيسية - اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم - مكتبة التمدن - مراجعة في أوراق عام 2016 / اليسار العالمي .. محطات مهمة ونجاحات وتحديات جديدة - رشيد غويلب















مراجعة في أوراق عام 2016 / اليسار العالمي .. محطات مهمة ونجاحات وتحديات جديدة

رشيد غويلب


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http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=542791



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الصفحة الرئيسية - اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم - مكتبة التمدن - مراجعة في أوراق عام 2016 / اليسار العالمي .. محطات مهمة ونجاحات وتحديات جديدة - رشيد غويلب