أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مكتبة التمدن - القطاع الصحى المصرى ومشاكل التطوير - محمد حسن خليل















القطاع الصحى المصرى ومشاكل التطوير

محمد حسن خليل


لإنزال الكتاب-البحث نرجو النقر على الرابط أدناه:



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=542762



Next Previous

تعليقات الفيسبوك


كتب-ابحاث من نفس المحور:
مواضيع وابحاث سياسية




القطاع الصحى المصرى ومشاكل التطوير
محمد حسن خليل

التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوعي العراقي
الحزب الشيوعي العراقي

المخطط الاميركي السوري امام الهزيمة الحتمية
جورج حاوي

عن كوبا وقائد ثورتها الرفيق الراحل فيدل كاسترو
غازي الصوراني

رأس المال في القرن الحادي والعشرين
توماس بيكيتي

من ارشيف حزب العمال الشيوعى المصرى - الكارثة الوطنية فى لحظتها الراهنة - صالح محمد صالح - 1975
سعيد العليمى

انتخاب ترامب والتوازن العالمى للقوى
محمد حسن خليل

من ارشيف حزب العمال الشيوعى المصرى - ليس كل مايلمع ذهبا ! - ملاحظات حول حرب اكتوبر - صالح محمد صالح
سعيد العليمى

الانتقال الديمقراطي
عبد العزيز فجال

التيارات الفكرية العلمانية في العراق الملكي
سلمان رشيد محمد الهلالي

الهجرة في عصر الرأسمالية ....
توما حميد

جرائم الإرهاب في جزائر التسعينيات-مغالطات ورهانات-
رابح لونيسي

- قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب - : لماذا الآن ؟ ولماذا إقراره أصلا ؟
خالد أمزال

لا حلول لحماية البيئة من دون اسقاط نمط الإنتاج الرأسمالي
عبد السلام أديب

ماركس، انخفاض معدل الربح، التحول المالي والأزمة الحالية
فلاديميرو جايكيه

الديموقراطية وجودتها المنشودة
السيد نصر الدين السيد

الاستراتيجية الطبقية للثورة
جورج طرابيشي

الشراكة العربية الأفريقية إلى أين
مصطفى مجدي الجمال

الماركسية: هل يمكن تجاوزها؟ (الجزء الثاني)
مصطفى عمران

مملكة الأساطير في التوراة والتاريخ
سيد القمني

ادعم مكتبة التمدن من خلال  إيجاد الكتب الجيدة وإرسالها الينا
إضافة كتاب إلى مكتبة التمدن

محمد حسن خليل
- القطاع الصحى المصرى ومشاكل التطوير / محمد حسن خليل
- انتخاب ترامب والتوازن العالمى للقوى / محمد حسن خليل
- قلب العالم العربى والثورات ومواجهة الإمبريالية / محمد حسن خليل
- عام على حكم السيسى / محمد حسن خليل
- صعود الإخوان ومستقبل الثورة / محمد حسن خليل
- فى العام الثانى للثورة الإصرار المقاتل على الثورة مستمرة يقا ... / محمد حسن خليل
- عندما يتقاطع مسار الثورة مع الانتخابات البرلمانية / محمد حسن خليل
- مستقبل الثورة: قراءة فى ميزان القوى الراهن / محمد حسن خليل

المزيد.....
اخر الكتب والابحاث
- القطاع الصحى المصرى ومشاكل التطوير / محمد حسن خليل
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر
- لماذا انتصرت الانتفاضات الشعبية للفكر الماركسي الثوري؟؟ / هيفاء أحمد الجندي
- التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوع ... / الحزب الشيوعي العراقي
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- المرأة العربية : جسد مهدد , إنسان مسجون – ماجدة سلمان / مازن كم الماز
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- حول الاشتراكية / الشرارة

المزيد.....
اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- - وهواي ذهابا وآيابا للنجف ..؟؟OMوال - أنا / ذياب مهدي محسن
- قصة قصيرة / خذوني معكم / سعادة أبو عراق
- إنّي خُنتكَ يا وَطني / عبد الرزاق الميساوي
- عشرة أيام حيّرت العالم / محمد أحمد الزعبي
- بين الحرية السياسية وحقوق الإنسان نقتل مرتين / عباس علي العلي
- 2013، عام الخسيسين / ياسين الحاج صالح
- الطائفية السياسية / حسين عوض
- دموع نادية مراد و تصفيقات القادة الى اين ؟ / فهد الداود
- داعش و نينوى في نبؤة النبي ناحوم / صباح ابراهيم
- القطاع الصحى المصرى ومشاكل التطوير / محمد حسن خليل

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- وزارة العدل الجزائرية: حوالي 54 ألف شخص متابعين بجرائم إرهاب ...
- جلالة الملك يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية الاسلامية ا ...
- تعرفوا على "فوتبونوت" المدرب الآلي لكرة القدم
- نصرالله: أهل سوريا والعراق والبحرين واليمن يتظاهرون من أجل ف ...
- تقرير: إسرائيل تدفع قدما بخطة لبناء مئات الوحدات شرق القدس
- بوغدانوف يبحث مع السفير العراقي التسوية السورية
- إيران.. كروبي ينسحب من حزبه بعد 6 سنوات من الإقامة الجبرية
- الجيش الأردني يقتل شخصين على الحدود مع سوريا
- موسكو: نتوقع حضورا قويا للمعارضة السورية المسلحة في مفاوضات ...
- الزمالك يعترض على حكم الـ -كلاسيكو-

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مكتبة التمدن - القطاع الصحى المصرى ومشاكل التطوير - محمد حسن خليل