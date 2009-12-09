التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مكتبة التمدن - القطاع الصحى المصرى ومشاكل التطوير - محمد حسن خليل
|
|
القطاع الصحى المصرى ومشاكل التطوير
لإنزال الكتاب-البحث نرجو النقر على الرابط أدناه:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=542762
كتب-ابحاث من نفس المحور:
|
-
القطاع الصحى المصرى ومشاكل التطوير
/ محمد حسن خليل
- انتخاب ترامب والتوازن العالمى للقوى / محمد حسن خليل
- قلب العالم العربى والثورات ومواجهة الإمبريالية / محمد حسن خليل
- عام على حكم السيسى / محمد حسن خليل
- صعود الإخوان ومستقبل الثورة / محمد حسن خليل
- فى العام الثانى للثورة الإصرار المقاتل على الثورة مستمرة يقا ... / محمد حسن خليل
- عندما يتقاطع مسار الثورة مع الانتخابات البرلمانية / محمد حسن خليل
- مستقبل الثورة: قراءة فى ميزان القوى الراهن / محمد حسن خليل
المزيد..... - القطاع الصحى المصرى ومشاكل التطوير / محمد حسن خليل
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر
- لماذا انتصرت الانتفاضات الشعبية للفكر الماركسي الثوري؟؟ / هيفاء أحمد الجندي
- التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوع ... / الحزب الشيوعي العراقي
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- المرأة العربية : جسد مهدد , إنسان مسجون – ماجدة سلمان / مازن كم الماز
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- حول الاشتراكية / الشرارة
المزيد.....
المزيد.....
- - وهواي ذهابا وآيابا للنجف ..؟؟OMوال - أنا / ذياب مهدي محسن
- قصة قصيرة / خذوني معكم / سعادة أبو عراق
- إنّي خُنتكَ يا وَطني / عبد الرزاق الميساوي
- عشرة أيام حيّرت العالم / محمد أحمد الزعبي
- بين الحرية السياسية وحقوق الإنسان نقتل مرتين / عباس علي العلي
- 2013، عام الخسيسين / ياسين الحاج صالح
- الطائفية السياسية / حسين عوض
- دموع نادية مراد و تصفيقات القادة الى اين ؟ / فهد الداود
- داعش و نينوى في نبؤة النبي ناحوم / صباح ابراهيم
- القطاع الصحى المصرى ومشاكل التطوير / محمد حسن خليل
المزيد.....
- وزارة العدل الجزائرية: حوالي 54 ألف شخص متابعين بجرائم إرهاب ...
- جلالة الملك يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية الاسلامية ا ...
- تعرفوا على "فوتبونوت" المدرب الآلي لكرة القدم
- نصرالله: أهل سوريا والعراق والبحرين واليمن يتظاهرون من أجل ف ...
- تقرير: إسرائيل تدفع قدما بخطة لبناء مئات الوحدات شرق القدس
- بوغدانوف يبحث مع السفير العراقي التسوية السورية
- إيران.. كروبي ينسحب من حزبه بعد 6 سنوات من الإقامة الجبرية
- الجيش الأردني يقتل شخصين على الحدود مع سوريا
- موسكو: نتوقع حضورا قويا للمعارضة السورية المسلحة في مفاوضات ...
- الزمالك يعترض على حكم الـ -كلاسيكو-
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مكتبة التمدن - القطاع الصحى المصرى ومشاكل التطوير - محمد حسن خليل