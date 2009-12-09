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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - مكتبة التمدن - ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ؟ - العفيف الأخضر















ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ؟

العفيف الأخضر


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http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=301902



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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - مكتبة التمدن - ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ؟ - العفيف الأخضر