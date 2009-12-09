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|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - مكتبة التمدن - ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ؟ - العفيف الأخضر
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ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ؟
لإنزال الكتاب-البحث نرجو النقر على الرابط أدناه:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=301902
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|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - مكتبة التمدن - ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ؟ - العفيف الأخضر