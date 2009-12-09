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الصفحة الرئيسية - اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم - مكتبة التمدن - هل يمكننا تغيير العالم من دون الاستيلاء على السلطة ؟ جون هولواي - مازن كم الماز















هل يمكننا تغيير العالم من دون الاستيلاء على السلطة ؟ جون هولواي

مازن كم الماز


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الصفحة الرئيسية - اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم - مكتبة التمدن - هل يمكننا تغيير العالم من دون الاستيلاء على السلطة ؟ جون هولواي - مازن كم الماز